Villarrica: Preparan la edición 2026 del San Juan Ára en la exestación de trenes

El San Juan Ára 2026 es organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villarrica, que nuevamente eligió como escenario la exestación de trenes del barrio Estación, uno de los sitios históricos más emblemáticos de la capital guaireña. Esperan la asistencia de entre 10.000 y 14.000 personas al evento programado para el 19 de junio.

La secretaria municipal de Turismo, Nadia Barreto, destacó que será la quinta edición consecutiva del evento, que con el paso de los años se ha convertido en una de las celebraciones culturales más concurridas de la ciudad.

La funcionaria señaló que la expectativa es superar la asistencia registrada en años anteriores, cuando entre 7.000 y 10.000 personas participaron de las distintas actividades programadas.

La jornada comenzará a las 17:00 y tendrá acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía. Uno de los principales atractivos será el amplio paseo gastronómico que reunirá a organizaciones sin fines de lucro de distintos sectores de Villarrica y del cuarto departamento.

Según explicó Barreto, fueron habilitados 100 stands para la actividad y los espacios disponibles se completaron en apenas 24 horas. Del total de puestos previstos, entre el 85% y el 90% estarán destinados a la venta de comidas típicas paraguayas, mientras que el resto corresponderá a artesanos y emprendedores locales.

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Los visitantes podrán encontrar alimentos tradicionales, como pastel mandi’o, chipa, sopa paraguaya, caldo ava, mbejú, entre otros característicos de esta época del año. Además de la oferta gastronómica, el programa incluirá presentaciones de alumnos de las escuelas municipales de danza, canto y otros talleres artísticos dependientes de la comuna villarriqueña.

La secretaria de Turismo destacó que el evento busca servir como una vitrina para que niños, jóvenes y artistas emergentes puedan exhibir ante el público el trabajo desarrollado durante el año. La programación también contempla la participación de agrupaciones culturales invitadas y números artísticos preparados especialmente para la ocasión.

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Como parte de las tradiciones de San Juan, se realizarán los clásicos juegos populares que forman parte del patrimonio cultural paraguayo. Entre ellos figuran la paila jeheréi, carrera vosa, pelota tata y otras actividades recreativas que año tras año convocan a familias enteras. Asimismo, se prevé la presencia de la tradicional figura de los kamba.

Barreto resaltó la importancia de realizar este tipo de actividades en la exestación de trenes, atendiendo al valor histórico y patrimonial que posee el lugar para Villarrica. Recordó que el antiguo complejo ferroviario fue durante décadas uno de los principales motores del desarrollo económico de la ciudad y que actualmente constituye un espacio destinado a la promoción de la cultura, el turismo y la recreación.