Este sábado se realizará la marcha del orgullo en versión solidaria

Desde SOMOSGAY confirmaron que para las 14:00 de este sábado 20 de junio es la convocatoria en la Plaza de la Libertad de Asunción para la Parada del Orgullo 2026 Solidaria y posterior marcha.

El inicio de la tradicional marcha está previsto para las 16:00 por los alrededores del centro de la capital y para las 17:00 se realizará la “Feria del Orgullo Solidario”, según la organización.

La propuesta para este año es recibir donaciones de herramientas, ropas, alimentos guaraníes tradicionales y también no perecederos.

Lo recolectado será donado para la comunidad indígena Takuapu Mirî en Villeta, al Centro Comunitario Artista Róga del Bañado Sur y también entidades citadas en los TEKOHARÂ.

“Invitamos a toda la ciudadanía a acompañar a nuestras comunidades y familias a caminar, una vez más, por la liberación de todos los territorios para todas las personas“, detalla la organización.

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La parada del orgullo en junio

Sobre la parada del orgullo, SOMOSGAY recuerda que “como todos los junios desde 1970″, el movimiento de liberación sexual y los movimientos LGTBQ+ alrededor del mundo recuerda la noche del sábado 28 de junio de 1969 cuando en el bar Stonewall Inn de Nueva York la comunidad se levantó contra la policía en el estado más militarizado de la historia.

“Nuestra bandera arcoíris siempre fue diversa, múltiple y esperanzadora. La esperanza de un mundo mejor nace y se sostiene en la solidaridad que se expresa en la ayuda mutua y desinteresada que nuestras comunidades encarnan”, sostienen.

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