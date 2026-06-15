Marcha del Orgullo 2026 exigirá una ley contra toda forma de discriminación en Paraguay

La Red Paraguaya de Artistas LGBTQ+ (Repar+) confirmó la realización de la Marcha y Festival del Orgullo 2026, prevista para el sábado 27 de junio en Asunción. La actividad se desarrollará bajo el lema “Ni silencio, ni retroceso”, una consigna con la que organizaciones y activistas reclamarán la aprobación de una ley contra toda forma de discriminación en Paraguay.

La marcha partirá a las 16:30 desde la Escalinata de Antequera y recorrerá las calles del centro de Asunción hasta llegar a la Plaza de la Democracia.

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No obstante, según informaron los organizadores, la jornada comenzará a las 15:00 en la Escalinata de Antequera, donde se concentrarán colectivos LGBTIQ+, organizaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles, sindicatos, agrupaciones feministas, representantes diplomáticos, artistas y activistas de distintos puntos del país.

Festival del Orgullo reunirá a más de 30 artistas

Tras la movilización, desde las 18:00 se desarrollará el Festival del Orgullo en la Plaza de la Democracia. La organización prevé la participación de más de 30 artistas vinculados a la diversidad, además del apoyo de un equipo integrado por más de 50 personas voluntarias.

Los organizadores señalaron que el evento busca constituirse en un espacio de encuentro, visibilidad y expresión cultural, además de servir como plataforma para reivindicar derechos y promover la inclusión.

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Reclaman una ley contra la discriminación

El presidente y director ejecutivo de REPAR+, Hugo González, sostuvo que la movilización tendrá como objetivo exigir cambios legislativos.

“Este año salimos a las calles para decir con fuerza que no aceptaremos retrocesos en materia de derechos humanos. Paraguay necesita una Ley contra la discriminación, y la necesita ahora”, expresó.

Añadió que la celebración del Orgullo representa también una demanda política. “El Orgullo es una celebración, pero también es una demanda política y ciudadana que no puede seguir siendo ignorada”, afirmó.

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Esperan amplia participación

Desde Repar+ destacaron que la Marcha y el Festival del Orgullo se han consolidado en los últimos años como uno de los eventos culturales y comunitarios de mayor convocatoria vinculados a la diversidad y los derechos humanos en Paraguay.

Asimismo, anunciaron que organizaciones nacionales e internacionales acompañarán la actividad, para reafirmar su compromiso con la igualdad, la inclusión y la defensa de los derechos humanos.

La organización invitó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a participar de la cobertura de la jornada, que consideran un espacio de memoria, resistencia y construcción colectiva.