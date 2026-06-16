Honor Colorado ratifica postura de tope de 10 años para menores infractores

El proyecto de ley que busca modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia para elevar las penas privativas de libertad a menores infractores ha sido objeto de un intenso debate legislativo en Paraguay durante los últimos meses.

La Cámara de Senadores se ratificó en su versión inicial sobre el proyecto de ley que eleva la pena privativa de libertad de 8 a 15 años contra adolescentes infractores de la ley penal.

En una votación reciente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con modificaciones, estableciendo que el tope de la pena sea de 10 años.

Sobre el punto, el diputado Miguel del Puerto confirmó que la intención de la bancada de Honor Colorado es ratificarse en la versión de diputados. “Creemos que la pena de 10 años es bastante fuerte y pensar también en la reinserción de ese joven a la sociedad”.

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Sobre la versión de Senadores, mencionó que ellos deben tener su punto de vista al respecto, así como ellos tienen el suyo. “No creo que la postura de ellos sea algo populista”, dijo.

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Por otra parte, expresó que la pérdida de una vida no tiene justificación, pero la intención es de se hable como sociedad y encarar también en otro tipo de sentido, teniendo la reinserción como un objetivo claro.

Ante la situación que se suele dar, que las personas vuelven a reincidir, el legislador apuntó: “Por eso mismo el debate debe ser dentro de un todo, pero creo que no vamos a solucionar con penas más largas. Las instituciones encargadas deben tratar sobre este tema y así buscar la mejor solución”.