Huelga médica: Salud anuncia planes de contingencia y mesa de diálogo

El Sindicato Nacional de Médicos anunció una huelga a nivel nacional, a llevarse a cabo entre el 24 y el 28 de agosto, como medida de fuerza para exigir al Gobierno un reajuste salarial para los profesionales de la salud pública.

Durante ese periodo de tiempo solo realizarán atenciones en urgencias en los centros públicos de salud y quedarán suspendidas las consultas y cirugías programadas.

Frente a esta situación, el director general de Redes y Servicios, Gustavo Ortiz, comentó que tienen establecidas mesas de trabajo donde determinan las problemáticas y escuchan las inquietudes.

“Considero que debemos agotar todas las instancias, seguir hablando y fortalecer esa mesa de diálogo, pues no estamos ajenos a este pedido, pero debemos entender que los servicios de salud, a nivel nacional, deben estar garantizados”, señaló Ortiz.

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Por otra parte, sostuvo que tienen establecidos planes de contingencia cuando se presentan fines de semana largos o asuetos, cuando deben garantizar que la guardia esté cubierta.

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Para finalizar, mencionó que a partir de ahora estarían evaluando que los médicos soliciten llevar adelante la mesa de trabajo, así como también ellos realizar la convocatoria para reunirse con los representes del Sindicato de Médicos.