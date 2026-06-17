Fallece Ña Digna, Tesoro Nacional y símbolo del ao po’i en Yataity: tenía un siglo de vida

La comunidad de Yataity y artesanos del país están de luto tras el fallecimiento de doña Digna López Vda. de Narvaja, reconocida maestra artesana del ao po’i, quien murió en la tarde de este miércoles a los 100 años de edad. La noticia fue confirmada por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y por la intendenta municipal de Yataity, Gloria Duarte.

Autoridades del IPA y la intendenta Duarte expresaron pesar por la partida de una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular paraguaya.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, la centenaria artesana habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), cuadro que derivó en su fallecimiento.

La desaparición física de Ña Digna representa una pérdida significativa para Yataity, distrito del departamento de Guairá reconocido a nivel nacional como la Cuna del auténtico ao po’i, una de las expresiones artesanales más representativas del Paraguay.

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Durante décadas, desde su adolescencia, la artesana dedicó su vida a preservar y difundir los conocimientos tradicionales relacionados con el hilado, tejido y bordado del ao po’i, técnicas heredadas de generación en generación y que forman parte del patrimonio cultural del país.

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Su trayectoria fue ampliamente reconocida tanto a nivel local como nacional por su aporte a la conservación de esta manifestación cultural y por su permanente compromiso con la formación de nuevas artesanas.

A pesar de su avanzada edad, Ña Digna continuó participando activamente en exposiciones, ferias y eventos culturales organizados en Yataity y otros puntos del país, donde compartía con orgullo los métodos tradicionales de elaboración del ao po’i.

Quienes la conocieron destacan que incluso en sus últimos años mantenía intacta su vocación de enseñar, orientando a jóvenes artesanas y transmitiendo conocimientos adquiridos a lo largo de toda una vida de trabajo.

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Galardonada en vida por su aporte

Uno de los reconocimientos más importantes de su carrera llegó en 2021, cuando fue declarada “Tesoro Nacional Vivo” por la Secretaría Nacional de Cultura, en reconocimiento a sus conocimientos de las técnicas tradicionales y a su extensa trayectoria en la confección artesanal del ao po’i.

La distinción fue entregada por el entonces ministro de Cultura, Rubén Capdevila, y por autoridades del IPA durante un acto realizado en la Escuela de Salvaguarda del Auténtico Ao Po’i de Yataity.

En aquella misma ocasión también se reconoció oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional a los conocimientos, técnicas y métodos tradicionales de elaboración del ao po’i, una práctica que Ña Digna ayudó a mantener vigente durante gran parte de su existencia.

Previamente, en 2019, había sido distinguida con la Medalla al Mérito “Maestro Artesano”, otro importante galardón que valoró su aporte al fortalecimiento y preservación de la artesanía nacional.

Desde la Municipalidad de Yataity adelantaron que se encuentran preparando un acto simbólico de despedida para rendir homenaje a quien consideran una de las más grandes exponentes culturales de la historia de la ciudad.

Familiares de la maestra artesana informaron que sus restos mortales serán velados en su vivienda, donde alumnos, vecinos, artesanas, autoridades y todas las personas que deseen rendirle un último homenaje podrán acercarse para despedirla.