Turismo vivencial: en Yataity habilitan el Circuito del Ao Po’i para visitantes de todo el país

El Circuito del Ao Po’i está oficialmente habilitado para visitantes de todo el país. Ofrece una experiencia de turismo interno única que permite conocer y participar del proceso completo de elaboración del tradicional tejido paraguayo, desde el cultivo del algodón hasta el delicado bordado final.

El circuito permite a los turistas conocer de cerca cada etapa de elaboración del ao po’i, una de las expresiones más representativas de la artesanía nacional, con un fuerte arraigo en la ciudad de Yataity, considerada su cuna histórica.

Los interesados en realizar el recorrido pueden acceder a información detallada en la plataforma visitparaguay.travel, específicamente en el apartado «Circuito del Ao Po’i», o bien gestionar sus visitas mediante contacto telefónico con los organizadores a través de la línea 0982 502806.

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La iniciativa apunta a ofrecer una experiencia vivencial completa, en la que los visitantes no solo observen, sino que participen activamente del proceso productivo, interactuando con artesanas y productores locales.

El proyecto es impulsado por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), en conjunto con el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), la Gobernación de Guairá y la municipalidad local.

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El recorrido contempla paradas estratégicas, como la Escuela de Salvaguarda del Ao Po’i, fincas de cultivo de algodón orgánico y talleres de maestras artesanas que mantienen viva la técnica ancestral. Durante la experiencia, los visitantes podrán aprender a hilar, utilizar el telar rústico y realizar sus propios bordados bajo la guía de expertas en el oficio.