PJC: piden habilitación de oficina permanente de la Senadis

La Junta Departamental de Amambay resolvió en pleno enviar al Ejecutivo departamental una solicitud formal de apertura de una oficina permanente de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) en la ciudad de Pedro Juan Caballero. El concejal Cristian Franco (ANR), presidente del órgano legislativo, es el responsable de la iniciativa.

El edil indicó que la habilitación de una oficina en la zona permitiría el acceso directo e inmediato a diversos beneficios sociales, como los certificados médicos, la entrega de ayudas técnicas y tecnológicas, servicios especializados de salud y rehabilitación, además de la inclusión laboral y social de las personas en esa condición.

Añadió que la falta de dicha dependencia a nivel local vulnera el derecho al acceso a los servicios consagrado en la Constitución Nacional. Varios de los legisladores departamentales apoyaron el plan y expresaron su deseo de que cuanto antes sea habilitada una oficina regional de la institución que asiste a personas con discapacidad en esta parte del país.

Casi 400 personas con discapacidad en Amambay

Carlos Machuca, coordinador departamental del programa de gobierno Tekoporã en Amambay, indicó que, de los más de 5.000 beneficiarios de dicha asistencia en la zona, 386 sufren alguna discapacidad. Señaló que sus familias reciben mensualmente entre 150.000 y 500.000 guaraníes como ayuda, según la complejidad de cada caso.

Machuca aclaró que, a los datos del sistema a su cargo, se pueden agregar los que no están registrados, por lo que el número de personas con alguna limitación física sería mayor en la zona. El funcionario se expresó a favor de la habilitación de una oficina permanente de la Senadis en Pedro Juan Caballero.

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“Actualmente las personas con discapacidad realizan viajes costosos, ya sea hasta Concepción o Asunción, para tramitar documentos de carácter obligatorio para recibir alguna asistencia del Estado”, explicó.

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Actualmente, las personas con discapacidad únicamente tienen acceso inmediato a documentos de Senadis cuando esta institución realiza jornadas de Gobierno en la capital de Amambay.