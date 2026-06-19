Santaní: una semana sin clases por toma de escuela: ¿Qué exigen para levantar la protesta?

Desde el lunes de esta semana, las actividades académicas están paralizadas por la toma de la Escuela Básica Dr. Raúl Peña, ubicada en la compañía Guaica, de este municipio. Los manifestantes exigen al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la reposición de un rubro para una docente que enseña el 1º grado del turno tarde.

Con el propósito de llegar a un posible acuerdo, la directora departamental de Educación, Olga Servín, mantuvo una reunión con la comunidad educativa, llevando una propuesta que no fue aceptada por los padres. La idea presentada por la funcionaria fue que, mientras dure la gestión para conseguir el rubro solicitado, una de las educadoras del local escolar se encargue de dar clases a los niños del 1º grado.

Sin embargo, al ser rechazado el planteamiento, los padres de la escuela decidieron continuar con el reclamo, permaneciendo en el portón de acceso, donde incluso una de las madres decidió encadenarse durante varias horas como medida de presión.

En ese contexto, recordaron que el inconveniente comenzó a mediados del año pasado, 2025, cuando la profesora que cubría el turno fue beneficiada con un permiso especial (resolución de función pasiva) por problemas de salud, siendo reemplazada por otra docente que desde ese tiempo viene trabajando sin cobrar nada.

Endurecer la manifestación

Tras la fallida reunión entre los padres y la directora departamental, los miembros de la ACE decidieron seguir con la toma de la sede educativa e incluso no descartan que desde el próximo lunes puedan salir a la ruta principal PY03 para seguir insistiendo ante las autoridades del MEC. Principalmente, piden que el ministro de Educación, Luis Ramírez, pueda intervenir en el caso y dar una respuesta favorable, según detalló la señora Francisca Jara, madre de familia de la institución.

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No envían a sus hijos a la escuela

Con respecto a la preocupante situación que afecta directamente a más de cien niños, desde inicial hasta el 6º grado, el director de la casa de estudios, profesor Osvaldo Costa, señaló que debido a este problema los padres no están enviando a sus hijos para el desarrollo de las clases, pero que los profesores no pueden hacer nada para impedir que los mismos hayan tomado esta decisión.

En ese sentido, dijo que ojalá las autoridades del MEC puedan intervenir en el caso lo antes posible, especialmente escuchando el pedido de los padres.

Se buscó la solución

Sobre el tema, la directora departamental de Educación, Olga Servín, expresó que se trató de buscar la forma más adecuada para dar una salida a la comunidad educativa, pero que lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo. Anunció, sin embargo, que seguirá realizando los trámites correspondientes con el fin de que las actividades puedan normalizarse.