Sigue toma de un local escolar en Santaní: sepa qué reclaman

Lo más preocupante de este problema es que desde hoy los padres de familia de los diferentes grados ya no envían a sus hijos a la institución por la falta de respuesta a sus pedidos.

La medida de fuerza comenzó ayer, encabezada por los miembros de la comisión de ACE, quienes solicitan al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) un rubro para una docente reemplazante que desde 2025 está cubriendo el turno de una profesora que tenía a su cargo el 1º grado y que fue beneficiada con un permiso especial para someterse a un tratamiento médico.

Conforme a la manifestación de los padres de familia, cuando surgió este inconveniente recurrieron juntos a los representantes de la supervisión y la Dirección Departamental de Educación para gestionar un rubro para la profesora que fue designada para cumplir la tarea de enseñar a los niños del 1º grado.

En ese sentido, una de las madres de familia, Francisca Jara, comentó que en principio los representantes del Ministerio de Educación se comprometieron a que para el inicio de este año lectivo 2026 ya se iba a dar una respuesta favorable al pedido, pero que hasta el momento no se ha cumplido con ellos.

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Solución y no promesas

Seguidamente expresó que la comunidad educativa quiere soluciones y no promesas para levantar la medida de fuerza. Adelantó que van a continuar con sus reclamos hasta que tengan una salida favorable de parte de las autoridades del MEC.

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“Nuestra posición es no levantar la manifestación y seguir insistiendo por el rubro para la profesora que está en clase sin cobrar nada. No puede ser que no haya rubro para alguien que trabaja, mientras que todos sabemos que cuando se trata de algún recomendado de políticos siempre se encuentra una rápida respuesta, por lo que nosotros tampoco vamos a quedarnos callados”, lamentó Francisca Jara.

Hay recursos

Por su lado, la directora departamental de Educación, Olga Servín, refirió que se está viendo la manera de dar una salida al problema, señalando que lo más factible en este momento es que uno de los docentes de la escuela se encargue de los niños del 1º grado, hasta tanto se consiga el rubro que reclaman los padres.

Asimismo, el director del local escolar, profesor Osvaldo Costa, expresó su enorme preocupación por lo que está aconteciendo en la casa de estudios y pidió a los responsables de la supervisión y de la Dirección Departamental que vean la manera de dar un corte definitivo al problema.