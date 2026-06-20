Video: Paraguay venció a Turquía y desató una fiesta albirroja en todo el país

La extraordinaria victoria de la selección paraguaya ante Turquía por 1-0, en su segundo compromiso del Mundial 2026, provocó una explosión de alegría en todo el territorio nacional durante la madrugada de este sábado.

El triunfo conseguido gracias al gol de Matías Galarza renovó la ilusión de los aficionados y dejó a la Albirroja en una posición favorable para pelear por la clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Apenas sonó el pitazo final, miles de paraguayos salieron a las calles para celebrar un resultado que alimenta el sueño mundialista después de largos años de ausencia en la máxima cita del fútbol.

Asunción vibró pese al intenso frío

En la capital del país, las bajas temperaturas no fueron un impedimento para los festejos. El microcentro de Asunción se llenó de camisetas albirrojas, banderas y caravanas de vehículos que hicieron sonar sus bocinas en señal de celebración.

Las principales avenidas fueron escenario de encuentros espontáneos entre aficionados que compartieron cánticos y muestras de entusiasmo por el desempeño del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La escena recordó las grandes jornadas futboleras que históricamente movilizaron a los paraguayos cuando la selección logra resultados de relevancia internacional.

Lea más: La victoria de Paraguay desata una fiesta albirroja en Ciudad del Este

Ciudad del Este y Coronel Oviedo se sumaron a la celebración

En Ciudad del Este, la tradicional Rotonda Oasis volvió a convertirse en el principal punto de encuentro de los hinchas. Decenas de personas coparon el lugar con banderas y camisetas para festejar una victoria que muchos aguardaban desde hace años.

La celebración también se hizo sentir en Coronel Oviedo, donde una extensa caravana de vehículos recorrió las calles de la ciudad con banderas paraguayas y mensajes de apoyo a la selección.

Las manifestaciones de alegría se replicaron igualmente en otros departamentos, confirmando el impacto que genera el fútbol cuando la Albirroja vuelve a ser protagonista en un Mundial.

Villarrica se sumó con una multitudinaria caravana

La euforia por la victoria paraguaya también se hizo sentir con fuerza en Villarrica, donde cientos de aficionados salieron a las calles para celebrar el triunfo de la Albirroja ante Turquía.

El principal punto de concentración fue el bulevar Bicentenario, escenario de una extensa caravana de vehículos que se extendió por al menos 15 cuadras. Banderas paraguayas, camisetas albirrojas y el incesante sonido de bocinas marcaron una noche de festejos en la capital guaireña.

Los barrios Ybaroty y Centro estuvieron colmados de hinchas que acompañaron la celebración, mientras familias enteras se congregaban sobre las veredas para compartir la alegría por un resultado que mantiene viva la ilusión mundialista.

Lea más: San Juan Bautista: tierra de Gustavo y Diego Gómez vibró con la Albirroja

El orgullo de la familia Gómez en Misiones

En San Juan Bautista, departamento de Misiones, los festejos tuvieron un ingrediente especial con la presencia de Mariela Gómez, hermana del capitán paraguayo Gustavo Gómez.

Durante las celebraciones, destacó el orgullo que siente su familia por el papel del defensor y por el momento que vive la selección nacional.

“Emocionante, feliz, muy contenta y orgullosa de nuestro querido capitán. Nos merecíamos. Hoy el pueblo paraguayo y el pueblo sanjuanino están orgullosos de los Gómez”, expresó.

Una victoria que alimenta la ilusión

Más allá de la euforia de la madrugada, el triunfo ante Turquía representa un paso clave para las aspiraciones paraguayas en el Mundial 2026.

Con tres puntos de enorme valor y una sólida actuación colectiva, la Albirroja vuelve a entusiasmar a una afición que durante años esperó regresar a la élite del fútbol mundial. La clasificación aún no está asegurada, pero la victoria de este sábado dejó al país entero con motivos para creer.