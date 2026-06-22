Santaní: comisión interdistrital espera presupuesto para una obra. ¿Qué piden a las autoridades?

Los integrantes de la Comisión Interdistrital, conformada por referentes de los distritos de San Estanislao, Yrybucuá y Capiibary, informaron que siguen trabajando para la concreción del anhelado proyecto de asfaltado de un camino de tierra de aproximadamente 61 kilómetros.

Las gestiones se iniciaron hace más de 14 años, sin poder llegar hasta hoy a la meta deseada por los colonos de las numerosas poblaciones existentes a lo largo del tramo: el asfaltado de este camino vecinal.

Reconocieron que, mediante las constantes manifestaciones realizadas durante todo este tiempo avanzaron en la concreción de otras obras. Consiguieron la construcción de un puente sobre el río Capiibary y la apertura de una calle para unir la colonia Oñondivepa (ex-Cururuo) con la compañía 2 de Mayo, explicaron.

El proyecto de la capa asfáltica tiene un recorrido de 61 km, incluidos los trabajos adicionales. En una parte, la vía sale a la Calle 10 Mil Defensores del Chaco del municipio de Santaní, que además conecta con la ruta principal PY08; mientras que, en el otro extremo, empalma con la ruta PY03 del distrito de Yrybucuá y con la ruta D006 de Capiibary.

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<b>Reunión con senador Ovelar</b>

El presidente de la Comisión Interdistrital, Juan Colmán, informó que, con el objetivo de ir avanzando con los trámites, para el próximo miércoles tienen programado mantener una reunión con el senadorcolorado Silvio “Beto” Ovelar, actual presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, donde recibirían una respuesta, según el dirigente.

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Zona agrícola y ganadera

Colmán mencionó que urge que esta vía de comunicación esté en condiciones durante todo el año, teniendo en cuenta que es una zona eminentemente agrícola y ganadera, donde unas 10.000 familias se dedican a estos rubros. Agregó que las autoridades nacionales no pueden seguir postergando el desarrollo de la población asentada en esta parte del departamento de San Pedro.

Al respecto, el encargado de la Sección de Caminos Vecinales del MOPC, Ing. Guido Benítez, había señalado en una entrevista reciente que tanto este pedido como los demás proyectos dependen de la aprobación de los fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).