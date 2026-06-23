Albergue de la SEN registra masiva afluencia de personas en situación de calle

Ante las bajas temperaturas que se registraron la noche del lunes y la mañana de este martes, el albergue de la Secretaría de Emergencia Nacional presentó un aumento de personas que llegaron hasta el lugar para resguardarse del frío.

“La media que teníamos anteriormente era de 15 personas, pero en el día de hoy sobrepasamos ese numero con 36 albergados: 34 masculinos y dos femeninos”, explicó el coordinador Derlis Méndez.

La capacidad actual del espacio oscila entre 50 y 60 personas, según la disponibilidad de camas y sectores habilitados.

Sobre la cantidad de personas que llegaron, comentó: “Tuvimos varios reportes ciudadanos y nuestra patrulla estuvo trabajando a full, así como las patrulleras del 911, que estuvieron acercando a personas hasta el albergue”.

Lea más: Frío en Asunción: albergue de la SEN ya recibió a personas en situación de calle

La gran mayoría de los que pasaron la noche en el albergue de la SEN son personas en situación de calle de la zona del microcentro y con respecto a aquellos que no quieren dejar su lugar, las cuadrillas se encargan de dejarles mantas o frazadas para que puedan cuidarse del intenso frío.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Después del desayuno ellos se preparan para salir a realizar su actividad diaria”, expresó.

Para finalizar, Méndez recordó que cuentan con un sector para las mascotas, por lo que el albergado que llega con su mascota puede quedar sin ningún problema dentro de la carpa junto con su mascota.