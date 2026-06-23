Habilitan en Pedro Juan Caballero albergues para personas vulnerables

La Gobernación de Amambay y la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, habilitaron dos albergues transitorios para alojar a personas vulnerables en situación de calle debido a las bajas temperaturas registradas en la zona y en todo el país.

Uno de los establecimientos fue habilitado en la misma sede de la Gobernación de Amambay; la capacidad es para 30 personas. Ofrece alimentación como cena y desayuno, según informó el licenciado Héctor Acuña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la institución.

Por su parte, la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, habilitó un albergue con capacidad para 12 personas. En el lugar también sirven cena y desayuno, además de chequeo médico, según los responsables. El establecimiento está situado en Juan E. Oleary e/ Ayolas y 12 de junio.

Bomberos y policías realizan el rescate

Desde ambos entes descentralizados, indicaron que tanto los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios como la Policía Nacional, estarán alerta, listos para rescatar a los que están en situación de calle; se pide a la ciudadanía, dar aviso al 0991480678, 0976811236 o al 911 en caso de detectar a personas vulnerables.

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Según la Dirección Nacional de Meteorología, las temperaturas seguirán bajas en los próximos días; en Pedro Juan Caballero, se anuncian temperaturas mínimas de entre 5 y 6 °C y máximas de hasta 17 °C para el miércoles y el jueves próximos.