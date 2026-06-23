Clima en Paraguay: ¿dónde se registró la temperatura más baja hoy?

Paraguay atraviesa un periodo de frío intenso y ya este martes las temperaturas mínimas se acercaron a 0 grados centígrados, según datos publicados por la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Según el informe meteorológico, la temperatura más baja hoy en Paraguay fue de 2,9 grados y se registró en la localidad de General Artigas, en el departamento de Itapúa.

En Asunción, mientras tanto, la temperatura más baja hoy fue de 6 grados.

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En varias zonas del sur y este de la Región Oriental, las mínimas estuvieron hoy por debajo de los 4 grados. En el Chaco, en cambio, las mínimas se ubicaron alrededor de los 10 grados.

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Más días de frío intenso

El pronóstico extendido para lo que resta de esta semana indica que las temperaturas se mantendrían similarmente bajas al menos hasta el viernes.

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Entre mañana y el viernes se esperan temperaturas mínimas entre 5 y 4 grados centígrados en Asunción.