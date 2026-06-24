Hospital 12 de Junio de IPS: sin cocina, hacen “vaquitas” para comer

La precariedad operativa en el Hospital 12 de Junio del Instituto de Previsión Social (IPS) ha alcanzado un punto crítico que ha expuesto la falta de condiciones básicas para el personal de blanco y administrativo.

Durante una reciente visita del presidente de IPS, Isaías Fretes, al hospital, se denunció que la cocina no está operativa desde hace unos tres años, lo que obliga a los funcionarios a autogestionar la alimentación diaria de los pacientes hospitalizados.

Lea más: Neonatología de IPS, en pie de guerra: Enfermería denuncia “condiciones insostenibles”

Según la denuncia que realizan los funcionarios, los internados son los únicos que reciben alimentación debido a diversas protestas a la licitación en curso. Personal del servicio del IPS relató a ABC que pese a los pedidos para una solución definitiva, a la fecha siguen padeciendo la falta de comida en el servicio.

Una realidad alarmante: el costo de trabajar

Ante la carencia de una cocina funcional en el centro asistencial y la ausencia total de vehículos institucionales para el traslado de raciones, los funcionarios que cumplen turnos de hasta 12 horas se ven obligados a organizar “vaquitas” (colectas) de sus propios bolsillos.

Esta logística improvisada incluye el uso de vehículos particulares de los propios trabajadores para trasladar los alimentos desde otros servicios, una situación que el presidente del IPS, Isaías Fretes, calificó de indignante durante el análisis del caso, en una sesión del Consejo de Administración realizada tras la visita de las autoridades al servicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Isaías Fretes: “Se endeudó tanto al IPS hasta un punto que no puedo entender”

“Están haciendo vaquitas", clamó Fretes. “Un hospital tiene que tener, por lo menos, una camioneta para su operatividad”, añadió, cuestionando la falta de previsión en la gestión de las dependencias periféricas.

Compromiso de soluciones

El Consejo de Administración aprobó una modificación parcial al contrato de servicios tercerizados de alimentación como un paliativo inmediato, reconociendo que no se puede exigir alta productividad y calidad asistencial cuando el personal debe resolver deficiencias básicas por cuenta propia.

El Consejo estableció una hoja de ruta para revertir esta realidad:

Revisión logística: Gestión urgente de fondos para adquirir una camioneta de transporte destinada exclusivamente al Hospital 12 de Junio.

Optimización del servicio: Ajustar el contrato con el comedor tercerizado para garantizar la llegada efectiva de los alimentos sin intervención del personal.

Planificación integral: La Gerencia Administrativa deberá relevar la situación en otras dependencias del IPS para evitar que situaciones similares de “vaquitas” institucionales se repliquen en el resto del sistema.

Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la convocatoria de la Licitación con ID N° 471691 - LPN 56-25 “Contratación de servicios tercerizados de alimentos para funcionarios y pacientes del Hospital 12 de Junio de IPS”, fue publicada en julio del 2025 por un monto máximo de G. 2.301.994.500. Tras varias prórrogas y la reciente intervención del Consejo de Administración tras la visita al servicio, la fecha de apertura de ofertas está marcado para el miércoles 1 de julio.

Hospital 12 de Junio en “terapia intensiva”

Durante la visita realizada el pasado 15 de junio por el presidente del IPS a las instalaciones del Hospital 12 de Junio, se constató una situación crítica en cuanto a la infraestructura y los servicios del centro asistencial.

Lea más: ¿Aprobarán una ley de emergencia para IPS? Bachi anuncia análisis “con lupa”

El estado general del hospital tras la visita fue calificado por Fretes como “en terapia intensiva”, lo que derivó en que la administración anunciara auditorías para investigar las causas de estas fallas y el estado de la infraestructura entregada.