Más de 700.000 mujeres paraguayas ya cuentan con la vacuna contra el VPH: recuerdan las formas de prevenirlo

La revista The Lancet, de Inglaterra, publicó un estudio que indica que entre 2020 y 2024, ninguna mujer de 20 a 24 años murió por cáncer de cuello uterino, atribuyendo este logro a la vacunación contra el VPH que se aplica en el país europeo desde el 2008.

En Paraguay, la vacuna contra el VPH se aplica a niñas de 9 a 14 años desde el 2013 y según cifras del PAI, ya fueron inmunizadas más de 700.000 mujeres contra el virus que es el principal causante del cáncer de cuello uterino, el cual al mismo tiempo es la segunda causa de muertes de mujeres.

Luis Cousirat, director del PAI, estimó que las niñas inmunizadas en el 2013 ahora tendrían aproximadamente 24 años de edad y si bien es una de las estrategias más importantes para eliminar el cáncer de cuello de útero como un problema de salud pública, aún no se puede determinar si es que en nuestro país se erradicó esta enfermedad.

“Actualmente, nosotros seguimos vacunando contra VPH a las niñas de 9 hasta 14 años de edad. También hemos incluido a los varones en este proceso de vacunación y el esquema actual es de una sola dosis. Aún es prematuro teniendo en cuenta que los casos de cánceres siempre se desarrollan en mujeres por encima de 35, 45 años, entonces, esta es una estrategia a largo plazo donde vamos protegiendo cohorte de niñas que van a ir entrando al sistema”, precisó.

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Paraguay con una de las tasas más altas de cáncer de cuello uterino

Cousirat recordó que Paraguay tiene una de las incidencias más altas de cáncer de cuello uterino detrás de Bolivia, siendo de 38 casos por cada 100.000 mujeres, cuando la misma debería estar en 4 casos por 100.000 mujeres.

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“Primero está cáncer de mama y segundo ya está cáncer de cuello de útero y mencionar de que es uno de los pocos cánceres que uno puede evitar entonces con una vacuna. La vacuna está disponible en todos los vacunatorios del Ministerio de Salud y es de una sola aplicación. Niñas de 9 a 14 años que aún no hayan pasado tienen la posibilidad de vacunarse aún y también los varones de hasta 14 años”, insistió.

Recordó que además de la vacunación, otras formas de prevenir son el testeo y en caso de contraer el virus, el tratamiento oportuno.

“El objetivo con esta vacuna es alcanzar 90% de cobertura. Nuestro país en los últimos años ha venido alcanzando esa cifra de 90% de cobertura a la edad de 15 años. Entonces, la niña tiene la oportunidad de vacunarse entre los 9 y 14 años y la cobertura final se mide a la edad de 15 años”, detalló.

Por su parte, Marina Ortega, jefa de prevención del cáncer, agregó que a fin de evitar el contagio del VPH, también es importante educar a los adolescentes a fin de que retrasen las relaciones sexuales o utilicen preservativos, ya que el virus es de transmisión sexual.

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“Nadie está exento de la infección del virus del VPH. El momento que tenemos contacto sexual estamos expuestos a una infección, pero la gran ventaja es que nuestro cuerpo sí puede ayudar a eliminar a este virus y lo clave en lo que trabajamos desde el programa de prevención es el tamizaje, o sea, la realización de pruebas de estudio”, indicó.

VPH genera varios tipos de cáncer

Recordó que si bien también el estudio conocido como papa nicolau sirve para detectar el VPH, ahora se utiliza más el tamizado desde el año 2024 como un estudio generalizado a la población de 30 a 65 años, que ayuda a detectar precozmente la presencia del virus y sobre todo, los virus de alto riesgo que son los que van a causar el cáncer de cuello uterino.

Agregó que un tabú es que la gente que cree que por hacerse el test de VPH ya lo va a tener; sin embargo, no es así, el mismo sirve para la detección a tiempo en caso de tenerlo, considerando que en proporción 8 de cada 10 personas tienen virus en Paraguay, pero como existen más de 200 tipos de virus, solamente los virus de alto riesgo son los que van a causar el cáncer de cuello uterino.

Recordó que el VPH no causa solo cáncer de cuello uterino, también causa cáncer de vagina, vulva, ano, de laringe o de pene muy frecuente, por lo que los chequeos son sumamente importantes.

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“Con esta nueva innovación desde el año 2024 hemos tamizado a 183.000 mujeres de los cuales nosotros tenemos datos que 23.000 mujeres están con un estado de riesgo, a las cuales tenemos que estar evaluando por varios años más de 20 años, pero nos permite también con gran alegría decir que en estos últimos 2 años hemos detectado el cáncer en forma más incipiente, lo que permite ofrecer hacerles un tratamiento más oportuno”, refirió.

Dijo que la gran ventaja es que a través del Ministerio de Salud cuentan con centros específicos de colposcopía, tratamiento en donde ofrecen tratamientos y diagnósticos oportunos y de forma gratuita.