Mirá cómo luce la fauna de la EBY para alentar a la Albirroja

Con tres puntos, tras perder en el début contra Estados Unidos y ganar por la mínima diferencia contra Turquía, la Selección Paraguaya culmina mañana la fase de grupos del Mundial 2026 al enfrentar a la selección de Australia.

Con esta disputa la albirroja pasaría a dieciseisavos de final, independientemente al resultado del partido, ya que el mismo definirá solo si clasifica segundo o tercero.

Ante eso, las esperanzas de la afición paraguaya se intensifican, como el aliento al equipo, que tiene una gran expectativa para el partido de mañana.

También ya se volvió costumbre ver a mascotas y animales con la albirroja, perros, gatos, e incluso una cabra que celebró en un auto en una de las tantas caravanas el triunfo albirrojo del viernes. A estos ahora se suman los animales de la reserva ecológica de la EBY.

Mboreví y aguará guazú vestidos con la albirroja

La reserva cuenta con varias especies de animales, pero los que están más acostumbrados a la presencia humana, que dejan que los cuidadores se acerquen, son los aguará guazú y los mboreví.

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Así fue que estos los vistieron con los colores de la albirroja, les sacaron fotos y compartieron en las redes de la binacional a modo de aliento.

“Australia tiene sus canguros y koalas, nosotros le tenemos a nuestro mborevi, aguará guazu, que están con todo por la Albirroja”, expresó la EBY en su cuenta de Instagram.

Antes del inicio del Mundial, la EBY también había posteado las fotos de los “refuerzos” albirrojos, como ser los guacamayos y carpinchos del refugio de la binacional.

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“Los nuevos refuerzos de Paraguay ya están listos. En el refugio Atinguy también se siente la pasión albirroja. Hoy jugamos todos”, indicó la EBY en su cuenta de X el pasado 12 de junio.