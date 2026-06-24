Nacionales
24 de junio de 2026 a la - 18:17

Mirá cómo luce la fauna de la EBY para alentar a la Albirroja

Zorro con pañuelo rojo y blanco en su cuello, posando sobre hierba mientras ondea una bandera paraguaya de fondo.
Un zorro viste un pañuelo albirrojo frente a una bandera de Paraguay ondeando en un área verde.

Los mborevis y aguaras guasú de la reserva natural de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) se vistieron con la albirroja para alentar a la Selección Paraguaya de Fútbol que disputará este jueves su último partido por la fase de grupos del Mundial 2026 contra la Selección de Australia.

Por ABC Color

Con tres puntos, tras perder en el début contra Estados Unidos y ganar por la mínima diferencia contra Turquía, la Selección Paraguaya culmina mañana la fase de grupos del Mundial 2026 al enfrentar a la selección de Australia.

Con esta disputa la albirroja pasaría a dieciseisavos de final, independientemente al resultado del partido, ya que el mismo definirá solo si clasifica segundo o tercero.

Tapir Aguara guasú adornado con sombrero y capa de colores rojo, blanco y azul en un entorno natural.
El tapir se presenta decorado con los colores de la bandera paraguaya en un ambiente festivo.

Ante eso, las esperanzas de la afición paraguaya se intensifican, como el aliento al equipo, que tiene una gran expectativa para el partido de mañana.

También ya se volvió costumbre ver a mascotas y animales con la albirroja, perros, gatos, e incluso una cabra que celebró en un auto en una de las tantas caravanas el triunfo albirrojo del viernes. A estos ahora se suman los animales de la reserva ecológica de la EBY.

Tapiro con pañuelo rojo, blanco y azul en su cuello, posando en un campo verde con árboles al fondo.
El tapir lleva un pañuelo con los colores de la bandera de Paraguay en un entorno natural.

Mboreví y aguará guazú vestidos con la albirroja

La reserva cuenta con varias especies de animales, pero los que están más acostumbrados a la presencia humana, que dejan que los cuidadores se acerquen, son los aguará guazú y los mboreví.

Así fue que estos los vistieron con los colores de la albirroja, les sacaron fotos y compartieron en las redes de la binacional a modo de aliento.

“Australia tiene sus canguros y koalas, nosotros le tenemos a nuestro mborevi, aguará guazu, que están con todo por la Albirroja”, expresó la EBY en su cuenta de Instagram.

Dos tapires adornados con cintas y gorros rojo, blanco y azul, en un campo verde tranquilo.
Los tapires o mborevis de la reserva ecológica de Yacyretá lucen cintas y gorros albirrojos en el campo.

Antes del inicio del Mundial, la EBY también había posteado las fotos de los “refuerzos” albirrojos, como ser los guacamayos y carpinchos del refugio de la binacional.

Guacamayos del refugio de la EBY con los colores de la Albirroja.
Guacamayos del refugio de la EBY con los colores de la Albirroja.

Lea más: Mundial 2026: las dos mascotas de la UNA que se visten de Albirroja

“Los nuevos refuerzos de Paraguay ya están listos. En el refugio Atinguy también se siente la pasión albirroja. Hoy jugamos todos”, indicó la EBY en su cuenta de X el pasado 12 de junio.

Carpinchos del refugio de la EBY con los colores de la Albirroja.
Carpinchos del refugio de la EBY con los colores de la Albirroja.

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