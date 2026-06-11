Mundial 2026: las dos mascotas de la UNA que se visten de Albirroja

Con el inicio del Mundial de Fútbol, en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) presentaron a las dos mascotas de esta casa de estudios. Se trata del burrito Solano y del ternerito Alfarito. Este último lleva el nombre del director técnico de la Selección Paraguaya en agradecimiento al trabajo realizado en la Albirroja.

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Solano se encuentra en la granja de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la División de Equinos, junto a su mamá. Él vive allí con otros equinos y ahora, con la fiebre del Mundial y para resguardarlo del frío de estos días, los estudiantes de la facultad le prepararon una casaca: un abrigo que lleva los colores rojo, blanco y azul.

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La Dra. Katya Miranda cuenta que es la sensación de la UNA y que muy a menudo visitan al burrito para tomarle algunas fotografías, ya sea solo a él o también de manera grupal.

“Es mi tiqui”, dice con cariño. “Él nació el 11 de mayo y, como nació en el mes de la Patria, decidimos llamarle Solano”, añadió.

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Otra de las mascotas que tiene la UNA es el ternerito Alfarito. Al igual que Solano, se viste con la casaca de la Albirroja y, junto a sus cuidadores, recibe la visita de todas las personas que quieran conocerlo. El bovino, de raza pura pardo suizo, vive en el establo de la División de Ganado Bovino de Leche.

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Uno de los encargados del recinto, el Prof. Dr. Maiko Argüello, explicó que es la primera cría por monta natural.

“Es nuestra primera cría por monta natural, es decir, que no es producto de inseminación artificial. Estamos muy contentos por este logro, porque este es un espacio donde los estudiantes pueden venir a realizar sus actividades académicas”, expresó.

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Las personas interesadas en visitarlos pueden llegar a la División de Equinos para ver al burrito o a la División de Ganado Bovino de Leche para conocer al ternerito, de 08:00 a 11:00, previo cumplimiento de las medidas de bioseguridad para resguardar el bienestar de los animales.