PJC: esperan más de 50.000 turistas y US$ 35 millones en ingresos durante el Crazy Week

La Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CICTS) de Pedro Juan Caballero y la Asociación Comercial y Empresarial de Ponta Porã organizan la primera edición del evento denominado Crazy Week, a realizarse entre el 25 y el 28 de junio. Desde ambos gremios anunciaron descuentos que irán del 10 al 50% en varios productos durante la “semana de locura”.

Durante las jornadas de descuentos se realizarán otros eventos, como la denominada “Feria Sin Fronteras”, con la participación de más de 100 personas del ámbito cultural. “Es la unión de las dos ciudades a través de su cultura: artesanía, danza, música y gastronomía”, indicó Lilian Ríos, presidenta del Consejo Municipal de Turismo de Ponta Porã.

Según el anuncio, la feria cultural, con presencia de exponentes paraguayos y brasileños, se realizará como una forma de integrar ambos países en la línea internacional frente al Hotel Porta do Sol, el sábado 27, desde las 16:00, y se extenderá hasta la noche; y el domingo 28, de 11:00 a 19:00.

Por su parte, Pedro Ivo De Mauro, presidente de la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero, destacó que Crazy Week será uno de los mayores eventos comerciales de la frontera. Remarcó que será una oportunidad para hacer compras de forma tranquila, ya que hay una excelente coordinación en materia de seguridad con la Dirección de Policía de Amambay.

Según estimaciones de la Cámara de Comercio, se prevé la presencia de más de 50.000 turistas de compras durante los días del evento, lo que significará mover unos US$ 35 millones. Anderson Carpes, miembro del gremio, indicó que el gran movimiento traerá consigo un importante efecto multiplicador en áreas como hotelería, gastronomía y combustible, entre otros.

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Agregó que habrá calidad y variedad de productos durante el evento. En ese sentido, destacó que estarán en oferta artículos de informática, electrónicos y bebidas, con una notable diferencia entre el costo habitual en las tiendas y los precios en que se ofrecerán en esos días.