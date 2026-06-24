Segundo amanecer con helada en la capital de Misiones

Durante las primeras horas de este miércoles, una capa fina de escarcha volvió a cubrir algunas zonas de pastizales y espacios verdes en la ciudad de San Juan Bautista, reflejando las bajas temperaturas registradas al amanecer.

Hasta ahora, los productores no informaron pérdidas significativas en sus cultivos. Sin embargo, señalan que la continuidad de las jornadas frías podría incrementar el riesgo de daños en la producción agrícola.

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Ante los pronósticos de temperaturas bajas para los próximos días, numerosos productores implementaron medidas preventivas para resguardar sus cultivos, utilizando medias sombras y otros elementos de protección.

¿Qué es una helada y cómo se produce?

La helada es un fenómeno que se registra cuando la temperatura de la superficie terrestre y de las plantas desciende por debajo de los 0 °C. Como consecuencia, la humedad presente en el ambiente se transforma directamente en pequeños cristales de hielo.

Para que este fenómeno ocurra, generalmente se requieren noches despejadas, con escasa nubosidad y poco viento. Estas condiciones favorecen la pérdida rápida del calor acumulado durante el día, permitiendo que la superficie se enfríe con mayor intensidad. La escarcha suele desaparecer pocas horas después, cuando los rayos solares elevan nuevamente la temperatura.