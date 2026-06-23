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23 de junio de 2026 a la - 08:28

El frío intenso deja un manto de escarcha sobre San Juan Bautista al amanecer

Paisaje de pastizales cubiertos de escarcha en un ambiente exterior al amanecer.
Al amanecer de este martes, las bajas temperaturas propiciaron la formación de heladas en pastizales y espacios abiertos, dejando un paisaje cubierto por una fina capa de escarcha.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. La capital departamental amaneció este martes con una temperatura de 6 grados, condición que favoreció la formación de heladas sobre pastizales, cultivos y espacios verdes, tal como había sido anunciado por la Dirección de Meteorología.

Por Jesús Riveros

A pesar de las lluvias registradas desde la madrugada de ayer lunes, que mantuvieron elevada la humedad del suelo, las bajas temperaturas de esta madrugada favorecieron la formación de heladas.

El fenómeno se produjo por la cristalización del rocío acumulado sobre la superficie. En distintos sectores de pastizales se observó una capa blanquecina característica de las heladas. Alrededor de las 07:00, la temperatura alcanzó los 6 grados en San Juan Bautista, Misiones.

Productores agrícolas señalaron que las abundantes precipitaciones registradas durante la semana pasada y ayer aún no generan daños significativos en los cultivos.

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No obstante, advirtieron que una prolongación de la baja temperatura podría afectar a las plantaciones que se encuentran en etapa de crecimiento, debido a que varias especies son sensibles al frío intenso durante su desarrollo inicial.

Por otra parte, algunos pequeños productores indicaron que, ante el anuncio de heladas para esta semana y la falta de medias sombras u otros sistemas de protección, optaron por cubrir sus cultivos hortícolas con bolsas para resguardarlos de las bajas temperaturas.

Explicaron que tomaron esta medida preventiva para evitar daños en las plantas, que actualmente se encuentran en etapa de crecimiento y son más vulnerables al frío.

Con la llegada del invierno también aumentan los riesgos para la salud. Centros asistenciales del departamento reportan un incremento de consultas por enfermedades respiratorias, principalmente en niños y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura.

Huerto comunitario con hileras de lechugas y cebollas, protegido por estructuras de plástico en un ambiente natural.
De esta manera, algunos pequeños productores cubren sus cultivos ante la falta de media sombra, utilizando distintos métodos para resguardarlos.

Profesionales de la salud advierten que las bajas temperaturas favorecen la aparición de enfermedades respiratorias como resfriados, gripe, bronquitis y neumonía. Recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío, utilizar tapabocas en caso de presentar síntomas y acudir a consulta médica, evitando la automedicación.

Ante las bajas temperaturas, la Dirección Departamental de Educación de Misiones dispuso la flexibilización del horario de ingreso en instituciones educativas, tanto escuelas como colegios.

Asimismo, se estableció que no será obligatorio el uso del uniforme escolar, con el fin de que los estudiantes puedan asistir adecuadamente abrigados y resguardar su salud.