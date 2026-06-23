El frío intenso deja un manto de escarcha sobre San Juan Bautista al amanecer

A pesar de las lluvias registradas desde la madrugada de ayer lunes, que mantuvieron elevada la humedad del suelo, las bajas temperaturas de esta madrugada favorecieron la formación de heladas.

El fenómeno se produjo por la cristalización del rocío acumulado sobre la superficie. En distintos sectores de pastizales se observó una capa blanquecina característica de las heladas. Alrededor de las 07:00, la temperatura alcanzó los 6 grados en San Juan Bautista, Misiones.

Productores agrícolas señalaron que las abundantes precipitaciones registradas durante la semana pasada y ayer aún no generan daños significativos en los cultivos.

Lea más: Solicitan flexibilizar el horario de ingreso escolar en días de frío: sepa qué decidieron en Misiones

No obstante, advirtieron que una prolongación de la baja temperatura podría afectar a las plantaciones que se encuentran en etapa de crecimiento, debido a que varias especies son sensibles al frío intenso durante su desarrollo inicial.

Por otra parte, algunos pequeños productores indicaron que, ante el anuncio de heladas para esta semana y la falta de medias sombras u otros sistemas de protección, optaron por cubrir sus cultivos hortícolas con bolsas para resguardarlos de las bajas temperaturas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Explicaron que tomaron esta medida preventiva para evitar daños en las plantas, que actualmente se encuentran en etapa de crecimiento y son más vulnerables al frío.

Con la llegada del invierno también aumentan los riesgos para la salud. Centros asistenciales del departamento reportan un incremento de consultas por enfermedades respiratorias, principalmente en niños y adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura.

Profesionales de la salud advierten que las bajas temperaturas favorecen la aparición de enfermedades respiratorias como resfriados, gripe, bronquitis y neumonía. Recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío, utilizar tapabocas en caso de presentar síntomas y acudir a consulta médica, evitando la automedicación.

Ante las bajas temperaturas, la Dirección Departamental de Educación de Misiones dispuso la flexibilización del horario de ingreso en instituciones educativas, tanto escuelas como colegios.

Asimismo, se estableció que no será obligatorio el uso del uniforme escolar, con el fin de que los estudiantes puedan asistir adecuadamente abrigados y resguardar su salud.