Con la garra guaraní como bandera, Paraguay va por la clasificación ante Australia

Con el objetivo de sellar su boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026 y mantenerse en carrera en su regreso a una cita mundialista después de 16 años, la selección paraguaya ya vive la cuenta regresiva para el trascendental compromiso frente a Australia.

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El encuentro, correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo D, se disputará este jueves a las 19:00 (local), 23:00 (de Paraguay) en el estadio de San Francisco y contará con el arbitraje del francés Clément Turpin.

Paraguayos y australianos llegan igualados con tres puntos en la tabla de posiciones, por lo que el choque adquiere características de una auténtica final. Una victoria permitirá asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final y posicionarse de mejor manera en los cruces de eliminación directa.

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, llega fortalecida tras haber mostrado capacidad de reacción luego de un inicio complicado en el certamen. El seleccionado nacional sufrió una dura derrota por 4-1 frente a Estados Unidos en el debut, pero logró recuperarse en la segunda fecha con una trabajada victoria por 1-0 sobre Turquía gracias al gol de Matías Galarza.

Ese triunfo devolvió la confianza al plantel y mantuvo intactas las posibilidades de avanzar a la siguiente instancia, objetivo que ahora buscará concretar frente a un rival que también llega necesitado.

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Australia, por su parte, tuvo un recorrido inverso. Los “Socceroos” comenzaron el Mundial con una sólida victoria por 2-0 sobre Turquía, pero en su segunda presentación fueron superados por Estados Unidos, que se impuso también por 2-0 para quedarse con el liderazgo del grupo.

Con ambos equipos jugando gran parte de sus aspiraciones mundialistas, San Francisco será escenario de un partido cargado de tensión, intensidad y emoción, donde Paraguay buscará imponer su carácter, recuperar la histórica garra guaraní y dar un nuevo paso hacia los octavos de final del Mundial 2026.