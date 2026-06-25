Día del Libro Paraguayo: escritor de PJC insta a ser buenos lectores y anuncia su duodécima obra

En conmemoración del Día del Libro Paraguayo, que se celebra cada 25 de junio, el escritor y novelista residente en Pedro Juan Caballero, Cristian González Safstrand, recordó la importancia de fomentar la lectura e incorporar el hábito a la cotidianeidad como una forma de construir una sociedad cada vez más culta.

En ese sentido, se dirigió especialmente a la nueva generación de lectores de nuestro país. “Que no nos desanime haber leído un libro que no nos gusta, lo ideal es empezar a leer desde joven para insertar la práctica en el día a día; también es bueno inculcar el hábito de la lectura a los niños”, expresó González.

Anunció su duodécimo libro

El literato anunció el lanzamiento de su nuevo libro titulado “Z Y, el genio que murió de hambre”, que es la cuarta parte de la novela, cuya primera publicación fue en el año 2014. El lanzamiento se hará en el mes de noviembre como parte de la conmemoración del aniversario de Pedro Juan Caballero, según señaló.

“El libro tiene menos de 100 páginas, narra, con un toque de humor, la historia de un personaje con aventuras y desventuras; el lector puede encontrarse con una lectura verdaderamente atrapante”, dijo el autor al describir el nuevo material, que tendrá un costo de G. 40.000.

¿Quién es Cristian González Safstrand?

Es un novelista y escritor que nació en Villa Elisa, Central, en 1947. Reside en la capital del departamento de Amambay desde hace más de 50 años, por lo que se considera “un pedrojuanino más”. Comenzó su trayectoria literaria en 1984 con la novela “Andanzas de un comisario, sueños y conflictos”.

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En 1985, escribió la novela “La vida y sus secuencias”, de cuyo prólogo se encargó el destacado poeta y periodista paraguayo José Luis Appleyard. Entre sus 11 obras también se destaca “Talavera Puku”, publicada en 2002. Su último libro, titulado “El perro vegetariano”, fue publicado en 2025.

González Safstrand ha sido acreedor de diversas distinciones a lo largo de su carrera; fue condecorado por el Congreso Nacional en 2019, además de recibir un reconocimiento por parte de la Municipalidad de Asunción y varias instituciones de Pedro Juan Caballero.

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El último reconocimiento lo obtuvo en el mes de abril de este año por parte de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), “por su valiosa contribución a la literatura, promoviendo la creación y difusión de obras que fortalecen la reflexión, la memoria y la identidad cultural en el territorio”.