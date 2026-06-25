Paso fronterizo Ayolas-Ituzaingó: cierran el tránsito por mantenimiento en Yacyretá

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) emitió un comunicado oficial informando sobre la interrupción temporal del tránsito en el paso fronterizo que conecta a las ciudades de Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Argentina).

La medida responde a la necesidad de realizar labores críticas de mantenimiento en la Central Hidroeléctrica Yacyretá, las cuales requieren el bloqueo total del paso sobre el coronamiento de la represa.

Según el reporte de la entidad, las restricciones se aplicarán de la siguiente manera:

Sábado 27 de junio: El tránsito estará cerrado de 09:30 a 15:30.

Domingo 28 de junio: El paso operará con total normalidad y el tránsito será completamente libre durante toda la jornada.

Lunes 29 de junio: Se retomarán las tareas de mantenimiento, manteniendo el paso cerrado en la franja horaria de 09:30 a 15:30.

Desde la EBY solicitan a los usuarios y transportistas tomar los recaudos necesarios y planificar sus desplazamientos fuera de los horarios mencionados para evitar demoras innecesarias.

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Se recomienda a quienes deban realizar cruces internacionales entre Misiones (Paraguay) y Corrientes (Argentina) estar atentos a las actualizaciones de las autoridades locales antes de emprender su viaje.