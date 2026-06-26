Concepción: 2.000 tarjetas de débito no son retiradas del Correo Paraguayo

La jefa regional del Correo Paraguayo, Dominga Villalba, dijo que son unas 2.000 tarjetas de débito expedidas por el Banco Nacional de Fomento (BNF) las que no han sido retiradas del lugar.

Mencionó que hasta ese lugar llegan las tarjetas para funcionarios públicos de distintas instituciones, además de jubilados y personas beneficiadas con programas para la tercera edad y Tekoporã. También, para el cobro de prestación alimentaria.

Explicó que muchas personas acuden a la oficina a fin de mes, porque es cuando se perciben los salarios.

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Añadió que otras personas no han retirado los plásticos desde hace más de un año y que estas cobran directamente en ventanillas del BNF.

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La funcionaria indicó que solo realizan entregas a domicilio a personas con discapacidad motriz o que se encuentren encamadas.

Chaco

Dominga Villalba informó que a la oficina a su cargo, que funciona en la ciudad de Concepción, llegan tarjetas de débito destinadas a personas que viven en diferentes comunidades del Chaco, algunas del departamento de Presidente Hayes y otras del Alto Paraguay.