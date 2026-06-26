Nacionales
26 de junio de 2026 a la - 19:00

Concepción: 2.000 tarjetas de débito no son retiradas del Correo Paraguayo

Mujer de cabello recogido en coleta, con chaqueta negra y bufanda, organiza documentos en cajas de madera.
La jefa regional del Correo Paraguayo en Concepción, Dominga Villalba, muestra las tarjetas que deben ser retiradas.Aldo Rojas

En la oficina del Correo Paraguayo, ubicada en la ciudad de Concepción, existen unas 2.000 tarjetas de débito que no han sido retiradas. Algunos plásticos llevan un año en el lugar.

Por Aldo Rojas

La jefa regional del Correo Paraguayo, Dominga Villalba, dijo que son unas 2.000 tarjetas de débito expedidas por el Banco Nacional de Fomento (BNF) las que no han sido retiradas del lugar.

Mencionó que hasta ese lugar llegan las tarjetas para funcionarios públicos de distintas instituciones, además de jubilados y personas beneficiadas con programas para la tercera edad y Tekoporã. También, para el cobro de prestación alimentaria.

Explicó que muchas personas acuden a la oficina a fin de mes, porque es cuando se perciben los salarios.

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Añadió que otras personas no han retirado los plásticos desde hace más de un año y que estas cobran directamente en ventanillas del BNF.

Mujer con abrigo beige y sombrero conversa con hombre de espaldas, mientras otra mujer observa, en un entorno soleado junto al Correo Paraguayo.
La oficina del Correo Paraguayo en Concepción se encuentra en Mariscal Estigarribia casi Cerro Corá.

La funcionaria indicó que solo realizan entregas a domicilio a personas con discapacidad motriz o que se encuentren encamadas.

Chaco

Dominga Villalba informó que a la oficina a su cargo, que funciona en la ciudad de Concepción, llegan tarjetas de débito destinadas a personas que viven en diferentes comunidades del Chaco, algunas del departamento de Presidente Hayes y otras del Alto Paraguay.