Inclusión financiera: 6 de cada 10 adultos mayores ya tiene cuenta bancaria

La inclusión financiera viene avanzando a grandes pasos, fundamentalmente desde la masificación de los pagos con QR y transferencias digitales.

En el marco del Día Nacional de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que se conmemora en la fecha, destacan justamente este logro de la inclusión financiera en este grupo etario.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resaltan los avances registrados en el acceso al sistema financiero por parte de este segmento de la población, así como los desafíos pendientes para promover un uso más seguro, adecuado y efectivo de los servicios financieros

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En Paraguay, alrededor de 6 de cada 10 adultos mayores tiene una cuenta en el sistema financiero (58%), esto considerando un reporte de Global Findex 2025 del Banco Mundial sobre la tenencia de cuentas, tarjetas de débito, pagos digitales, ahorro, crédito, uso de internet y telefonía móvil.

Según refieren, las referencias a adultos mayores corresponden a la población de 60 años o más, mientras que las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estiman que en Paraguay viven, aproximadamente, 784.000 personas de 60 años o más.

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Datos del M inisterio de Desarrollo Social (MDS) , detallan que actualmente cobran sus pensiones unos 360.183 adultos mayores, y la mayor parte a través de cajeros del Banco Nacional de Fomento (BNF) u otros bancos.

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Pagos de pensiones digitalizadas

Desde la cartera estatal sostienen que uno de los pilares de este progreso en la inclusión financiera de los adultos mayores fue la canalización de los pagos gubernamentales o pensiones dirigidos a las personas adultas mayores por medio de cuentas de ahorro asociadas a una tarjeta de débito. Este esquema, detallan facilitó la incorporación del segmento al sistema y permitió avanzar hacia esquemas más formales, trazables y seguros de pago, posicionando al país como referente regional.

No obstante, el MEF reconoce que las brechas digitales continúan siendo un aspecto relevante, pese a que una alta proporción de personas adultas mayores cuenta con teléfono móvil (83%). Sin embargo, refieren que las limitaciones no deben interpretarse como una dificultad individual de los usuarios, sino como a un llamado a fortalecer el diseño de productos financieros más intuitivos, simples, accesibles.

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En este contexto, el MEF resalta que el desafío no consiste únicamente en ampliar el acceso al sistema financiero, sino también en fortalecer la calidad del uso, la seguridad y la utilidad de los servicios disponibles. La inclusión financiera de las personas adultas mayores debe orientarse a promover mayor autonomía económica, protección de derechos y participación activa en la vida económica del país, insistieron desde la cartera estatal.

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que la digitalización y la formalización financiera deben avanzar acompañadas de soluciones accesibles, simples y adecuadas, que fortalezcan la autonomía económica, la seguridad y el bienestar cotidiano de las personas adultas mayores.