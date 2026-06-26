Crazy Week: turistas de compras copan las tiendas de Pedro Juan Caballero

Numerosa presencia de turistas de compras reportaron los comercios adheridos al evento denominado Crazy Week, organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (CICTS) de Pedro Juan Caballero y la Asociación Comercial y Empresarial de Ponta Porã.

El gremio estima que durante el primer día, ayer, jueves, unas 10.000 personas visitaron la frontera seca para aprovechar las ventajas anunciadas, como las promociones relámpago y sorteos. Un panorama similar se registró este viernes durante el segundo día del evento.

Gran cierre de semestre

Los comerciantes de Pedro Juan Caballero pretenden cerrar de la mejor manera el primer semestre del año. El licenciado Tomás Medina, secretario de Relaciones Públicas de la Cámara de Comercio, indicó que el evento Crazy Week está dejando muy buenos números, a juzgar por los reportes de los comercios adheridos.

“Históricamente, en tiempos de la Copa Mundial de Fútbol con participación de la selección de Brasil, se suele tener un bajón en cuanto a la presencia de turistas de compras; este año es diferente con este evento de descuentos”, expresó Medina, destacando la masiva concurrencia de clientes provenientes de diversos puntos del territorio brasileño.

Lea más: Comercio en PJC: 30.000 turistas durante fin de semana largo y balance positivo en abril

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Son más de 160 comercios adheridos al evento denominado Crazy Week, según los organizadores. Indicaron que los descuentos van del 10 al 50%, y en algunos casos hasta el 75%, en productos como electrónica, informática, perfumes, bebidas y confecciones de marca, entre otros.