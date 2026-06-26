“Mi primer Mundial”: la iniciativa del Hospital Santísima Trinidad para recibir a los recién nacidos

La pasión por la selección paraguaya de fútbol ha trascendido los estadios y se ha instalado con fuerza en las salas de maternidad.

Con el objetivo de fusionar la alegría por el desempeño de la Albirroja en el Mundial con la bienvenida a los nuevos ciudadanos, el Servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad ha puesto en marcha un proyecto especial denominado “Mi primer Mundial”.

Esta iniciativa, que ha conmovido a todo el personal de salud y a los pacientes, busca transformar los primeros días de vida de los bebés en una experiencia inolvidable.

El personal médico y de enfermería se ha volcado a decorar las áreas de neonatología con motivos albirrojos, integrando la identidad del fútbol paraguayo en el entorno hospitalario.

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Más allá del aspecto lúdico, la campaña tiene un trasfondo de acompañamiento emocional. Los profesionales de la salud destacan que, en momentos de alta sensibilidad como es el nacimiento de un hijo, iniciativas como esta ayudan a fortalecer los vínculos familiares y a generar un ambiente de optimismo y esperanza.

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Además, es una forma de celebrar la vida y, al mismo tiempo, transmitirles desde sus primeras horas ese sentimiento de pertenencia que genera nuestra querida selección.

Los padres de los recién nacidos recibieron con gran entusiasmo este gesto, que les permite compartir la emoción mundialista junto con sus hijos, creando recuerdos únicos en el inicio de su nueva etapa familiar.

La actividad “Mi primer Mundial” se ha convertido en un símbolo de cómo el deporte y la salud pueden unirse para crear momentos de calidez humana, recordándonos que, independientemente del resultado en la cancha, la verdadera victoria se celebra en cada hogar paraguayo con el nacimiento de un nuevo integrante.