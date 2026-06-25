Paraguay vs. Australia, EN VIVO: el boleto a 16avos se define esta noche

Todo o nada para Paraguay. La Albirroja disputa esta noche (23:00, hora paraguaya) el partido más importante de su fase de grupos ante Australia, en un duelo que equivale a una final de clasificación. Empatados en 3 puntos en el Grupo D, guaraníes y socceroos saben que el ganador avanza con certeza a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Un empate podría también beneficiar a Paraguay, siempre que Estados Unidos no pierda ante Turquía en el partido simultáneo. La Albirroja llega con la confianza del triunfo ante Turquía (1-0) y la necesidad de revancha tras la goleada sufrida ante el local norteamericano (4-1) en la apertura del torneo.

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10:30 ¿Cómo estará el tiempo en Paraguay a la hora del partido?

La hinchada que salga esta noche a las calles deberá abrigarse bien. Según el meteorólogo Carlos Santacruz, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, durante el partido y la madrugada del viernes se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados en el departamento Central, con probabilidad “bastante baja” de lluvias. El frío más intenso llegaría recién hacia el amanecer. Esta semana ya se registraron temperaturas cercanas a 0 grados en Itapúa, Alto Paraná y el Chaco.

11:00 Vestirán la albirroja

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el que la selección paraguaya vestirá la albirroja. En los dos partidos anteriores jugó con la camiseta alternativa, pero hoy toda la garra guaraní vestirá de rojo y blanco.

10:00 ¿A qué hora es el partido de Paraguay vs. Australia?

El partido se juega de forma simultánea con Estados Unidos vs. Turquía, por lo que el marcador del partido paralelo puede cambiar en tiempo real lo que Paraguay necesite para avanzar. Será desde las 23:00.

09:30 Paraguay vs. Australia por el pase a 16avos

Estados Unidos ya está clasificado como primero del Grupo D con 6 puntos. El segundo boleto está en disputa entre Paraguay (3 pts) y Australia (3 pts).

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Paraguay tiene diferencia de goles de -3 (recibió 4 ante USA, marcó 1; venció 1-0 a Turquía). Australia llega con mejor diferencia de goles, lo que significa que un empate sin goles esta noche no le alcanzaría a la Albirroja si el resultado paralelo no acompaña.