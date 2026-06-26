Residencia médica en IPS: de 54 programas, solo 8 están acreditadas por Aneaes

Durante la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), realizado ayer y liderado por el presidente del ente Isaías Fretes, la Dirección de Gestión Médica y Docencia expuso un panorama complejo en los centros médicos el seguro social en cuanto a la excelencia académica.

Lea más: Colapso del IPS: ¿Por qué renuncian sus médicos y enfermeras?

En IPS existe una red de formación que abarca 54 programas de especialización, pero que enfrenta desafíos críticos en acreditación, condiciones operativas y una desincronización peligrosa con las exigencias internacionales de la medicina moderna.

IPS: las cifras de la formación de residentes

La doctora Claudia Insfrán, responsable de la unidad académica, presentó un informe que, sobre el papel, parece robusta. Actualmente, el IPS cuenta con 572 residentes en formación y 54 programas activos, incluyendo las cuatro especialidades troncales: Pediatría, Clínica Médica, Ginecoobstetricia y Traumatología.

Estos programas se despliegan en cinco centros estratégicos, siendo estos el Hospital Central, el Geriátrico, hospital de especialidades quirúrgicas Ingavi, el CESI (único centro formador de fisiatras en Paraguay) y el Hospital Distrital de Ciudad del Este.

Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde una realidad que las autoridades del IPS no dudaron en cuestionar durante la sesión: la falta de acreditación. Se evidenció ayer que de los 54 programas de residencias médicas existentes, solo ocho cuentan con la certificación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esta es la institución más grande de la República, una especialidad necesita estar acreditada por la Aneaes. O si no, somos shimbos”, criticó Isaías Fretes, presidente del Consejo.

El caso Pediatría: el espejo de la desidia

El punto más sensible del debate fue el estado del programa de pediatría, que tras ser evaluado, no logró la acreditación en dos ocasiones. Irene Benítez, coordinadora de la gerencia de Salud explicó que esto se debió a una serie de carencias que no guardan relación con la capacidad técnica de los médicos.

Lea más: “Trabajamos mucho y cobramos poco”: funcionarios del IPS se movilizan en Ciudad del Este

“Hay varios puntos que tenían que ver con el resguardo de residentes. Uno de los criterios es que tenían que tener una sala de descanso y condiciones óptimas para que tengan un buen descanso”, explicó Benítez.

Durante la sesión, la especialidad de anestesiología también fue citada como ejemplo del desfase institucional. Con apenas 12 ingresos el año pasado, la oferta de plazas es insuficiente frente a una demanda operativa crítica, como la del Hospital Ingavi, que actualmente solicita 20 anestesiólogos para operar al máximo, pero que ante la falta de especialistas, solo recibió el apoyo de cinco médicos.

“No estamos trabajando bien en anestesia, tenemos que cambiar nuestro organigrama. Hay un jefe en cada hospital, falta una super estructura de coordinación; 12 anestesiólogos por año no llena nuestras expectativas”, afirmó el presidente del IPS.

Lea más: Si no hay castigo a responsables, de nada servirán graves denuncias en IPS

El Consejo ordenó convocar a los líderes del programa, encabezado por el doctor Luis Moreno, para revertir esta situación. Fretes por su parte, afirmó que procederá a realizar una intermediación directa para acelerar las acreditaciones.

Médicos extranjeros, un conflicto entre la ley y la necesidad

La sesión también abordó el vacío de residentes en especialidades “menos deseadas”. La responsable de la unidad académica, indicó que este año a través del proceso Conarem, se ofertaron 225 plazas y 10 quedaron vacantes.

“Las que quedaron vacantes son las que menos quiere elegir el médico; cada una tiene su peculiaridad. Entre ellas está hemodinamia, cardiocirugía, neonatología, emergentología adultos, emergencia pediátrica; son especialidades que demandan, muchos años de formación, alta carga emocional y muchas horas de guardia. Todos los años tenemos plazas que quedan vacantes, a lo que se suman las renuncias de los residentes”, indicó Insfrán.

Ante el planteamiento de llenar estos cupos con médicos extranjeros, se destacó que existe el muro de la nueva Ley de la Función Pública, que prohíbe el ejercicio de la residencia a extranjeros. “Estamos teniendo problemas ahora con los médicos extranjeros que rindieron y accedieron a una plaza; son trece médicos que no están todavía con un contrato”, precisó Insfrán.

El presidente del IPS manifestó su profunda preocupación ante el rechazo de ciertas especialidades médicas. “Tenemos que encontrar las vías para estimular a ese joven a hacer esa carrera”, resaltó Fretes.

Cuestionamiento a “posgrados express”

En sesiones recientes, el IPS también expresó formalmente su preocupación sobre la calidad académica de ciertos programas de especialización médica (postgrados).

Lea más: Crisis en IPS: extitular de Contrataciones alerta sobre riesgos con una ley de emergencia

Ante esta situación, las autoridades solicitaron la realización de una auditoría para evaluar la validez y el nivel de los programas que actualmente están formando a profesionales que luego se integran al sistema de salud de la previsional.