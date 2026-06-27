Crisis política en la ciudad de Zanja Pytã: designan a dos intendentes

El político colorado Pablino Arévalos presentó esta semana su renuncia al cargo de intendente de la ciudad de Zanja Pytã, Departamento de Amambay, para buscar su reelección en las elecciones municipales de octubre próximo.

A su salida, el jefe comunal renunciante firmó una resolución por la cual se designa a la concejal Liz Perla Franco Cabañas (ANR) como intendente interina para completar el período 2021-2026, alegando que durante una sesión ordinaria de la Junta Municipal, fue propuesto su nombre y no existió una segunda moción de postulación para ocupar el cargo.

Los concejales Saúl Salinas (ANR), presidente de la Junta Municipal, Antero Ruiz (PLRA) y Mirta Dávalos (ANR) expresaron que la resolución firmada por el jefe comunal renunciante es nula, teniendo en cuenta que fue anterior al tratamiento de su renuncia y no se cumplió con el procedimiento previsto en ley para la designación del intendente interino.

Por su parte, Liz Perla Franco Cabañas (ANR) manifestó que ella es la jefa comunal designada y asumirá ese papel para completar el mandato iniciado por Arevalos.

Un concejal designado intendente en sesión extraordinaria

La Junta Municipal de Zanja Pytã, se reunió en sesión extraordinaria con presencia de 5 de los 9 concejales que forman parte del órgano legislativo; tras el encuentro, designaron al concejal Antero Ruiz Sanabria (PLRA) para completar el mandato correspondiente al período 2021-2026.

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De esta manera, se plantea una crisis política insólita en el pequeño distrito fundado en el 2011 y con menos de 15.000 habitantes; la ciudad de Zanja Pytã tiene dos intendentes designados y ambos anunciaron que se presentarán a la oficina comunal el lunes próximo para ejercer las funciones propias de un ejecutivo municipal.