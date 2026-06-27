Nacionales
27 de junio de 2026 a la - 14:41

Itauguá celebra su 288° aniversario con un colorido desfile cívico-estudiantil

Niños marchan en uniforme oscuro con cintas en blanco, azul y rojo, sosteniendo banderas, en un ambiente festivo.
Estudiantes desfilan en Itauguá que hoy recuerda su 298° aniversario de fundación.Lucía González

Estudiantes y las fuerzas vivas de Itauguá se lucieron hoy en un colorido desfile cívico-estudiantil que ofrecieron por el 298° aniversario de la Ciudad del Ñandutí. La caminata se realizó frente a una multitud que se agolpó en las veredas de la calle Tte. Esteban Martínez.

Por Lucía González

Uniformados y vestidos de Ñandutí desfilaron estudiantes de más de 30 instituciones educativas. Participaron además organizaciones sociales, representantes de distintos sectores y miembros de la comunidad.

Grupo de jóvenes y una niña con trajes blancos y rojos marchando en un desfile, sosteniendo objetos decorativos bajo un clima nublado.
Estudiantes de Itauguá marchan en un desfile por el 298 aniversario de la ciudad.

“Desde la capital del ñandutí y cuna de la artesanía departamental ofrecemos esta fiesta a nuestra ciudad. Es un desfile cívico-estudiantil por los 298 años de fundación”, señaló Lourdes Jacqueline Villalba Regúnega desde la organización, destacando que los festejos buscan fortalecer la identidad local y revalorizar la rica historia de la ciudad.

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Cada institución educativa presentó su mejor gala. Con trajes de ñandutí, vestidos, banderas y presentaciones de diversas formas.

Grupo de niños y jóvenes con camisetas rojas y blancas del Club Olimpia, sosteniendo globos y un cartel sobre inclusión.
Niños y jóvenes participan del desfile por el aniversario de Itauguá, sosteniendo un cartel sobre inclusión.

La albirroja no pudo estar ausente. Los niños y jóvenes realzaron los colores de la selección paraguaya y aprovecharon para mandar buenas vibras a los jugadores de la Albirroja, que representan a todo el Paraguay en el Mundial 2026, luego de 16 años de ausencia en la competencia.

A dos años del 300 aniversario

El intendente Horacio Fernández dijo que la ciudad está a dos años de cumplir 300 años de vida. “Es un orgullo para nosotros disfrutar de estos 298 años de fundación. Estamos a la vuelta de un gran festejo que lo estamos viviendo desde ahora”, resaltó.

Con estas actividades, Itauguá conmemoró un nuevo aniversario y, a su vez, reafirma su legado cultural, histórico y artesanal, que la posiciona como una de las ciudades más representativas del departamento Central.

Grupo diverso de personas observando el desfile, algunos con teléfonos móviles, en un ambiente urbano.
Mucha gente observó el desfile por el aniversario de la ciudad.

Su centro histórico se encuentra a 34 kilómetros al este de la capital. Su estratégica ubicación ha permitido la instalación de importantes industrias y cadenas de supermercados, que hoy dan trabajo a centenares de nacidos en esta ciudad.

Otro gran desafío que tienen las autoridades locales es la reconstrucción del mercado municipal, que se incendio totalmentes a principios de mayo. En estos días se dará la palada inicial de la nueva estructura que albergará a las personas que perdieron su fuente de trabajo.