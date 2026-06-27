Itauguá celebra su 288° aniversario con un colorido desfile cívico-estudiantil

Uniformados y vestidos de Ñandutí desfilaron estudiantes de más de 30 instituciones educativas. Participaron además organizaciones sociales, representantes de distintos sectores y miembros de la comunidad.

“Desde la capital del ñandutí y cuna de la artesanía departamental ofrecemos esta fiesta a nuestra ciudad. Es un desfile cívico-estudiantil por los 298 años de fundación”, señaló Lourdes Jacqueline Villalba Regúnega desde la organización, destacando que los festejos buscan fortalecer la identidad local y revalorizar la rica historia de la ciudad.

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Cada institución educativa presentó su mejor gala. Con trajes de ñandutí, vestidos, banderas y presentaciones de diversas formas.

La albirroja no pudo estar ausente. Los niños y jóvenes realzaron los colores de la selección paraguaya y aprovecharon para mandar buenas vibras a los jugadores de la Albirroja, que representan a todo el Paraguay en el Mundial 2026, luego de 16 años de ausencia en la competencia.

A dos años del 300 aniversario

El intendente Horacio Fernández dijo que la ciudad está a dos años de cumplir 300 años de vida. “Es un orgullo para nosotros disfrutar de estos 298 años de fundación. Estamos a la vuelta de un gran festejo que lo estamos viviendo desde ahora”, resaltó.

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Con estas actividades, Itauguá conmemoró un nuevo aniversario y, a su vez, reafirma su legado cultural, histórico y artesanal, que la posiciona como una de las ciudades más representativas del departamento Central.

Su centro histórico se encuentra a 34 kilómetros al este de la capital. Su estratégica ubicación ha permitido la instalación de importantes industrias y cadenas de supermercados, que hoy dan trabajo a centenares de nacidos en esta ciudad.

Otro gran desafío que tienen las autoridades locales es la reconstrucción del mercado municipal, que se incendio totalmentes a principios de mayo. En estos días se dará la palada inicial de la nueva estructura que albergará a las personas que perdieron su fuente de trabajo.