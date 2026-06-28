Altos vive una noche de fiesta con la tradicional celebración del Kamba

La explanada de la capilla de San Pedro y San Pablo, en la compañía Itaguazú, se convirtió en el epicentro de las actividades religiosas y culturales, donde una importante concurrencia de vecinos y visitantes de distintos puntos del país participa de esta festividad que combina fe, historia e identidad popular.

Las cuadrillas de Kamba Ra’anga recorren las calles con sus características máscaras artesanales y vistosos atuendos, acompañadas por bombos, tambores y cánticos tradicionales. Jóvenes, adultos y niños se suman al ambiente festivo, mientras las danzas ancestrales y las representaciones populares mantienen viva una costumbre transmitida de generación en generación.

Lea más: San Juan: curiosidades que no sabías sobre la fiesta

Homenaje a Quemil Yambay

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al recordado Quemil Yambay, cuya música y legado forman parte del patrimonio cultural paraguayo. Sus canciones fueron interpretadas en medio de aplausos y muestras de afecto por parte del público.

La lluvia no logró apagar el entusiasmo de los presentes, que continúan disfrutando de una celebración que reafirma el valor de las tradiciones y fortalece la identidad cultural de la comunidad alteña.

La programación continuará este lunes 29 y martes 30 de junio, desde las 20:00, con presentaciones de las cuadrillas de Kamba Ra’anga, danzas tradicionales, música y otras expresiones artísticas abiertas a todo público, por lo que los organizadores invitan a quienes no pudieron asistir en la primera noche a sumarse a esta emblemática festividad.