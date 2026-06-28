Nacionales
28 de junio de 2026 a la - 22:49

Altos vive una noche de fiesta con la tradicional celebración del Kamba

ALTOS. Pese a la lluvia, la ciudad de Altos vive una noche cargada de color, música y tradición con la celebración de la Fiesta del Kamba, una de las manifestaciones culturales más antiguas y representativas del Paraguay.

Por ABC Color

La explanada de la capilla de San Pedro y San Pablo, en la compañía Itaguazú, se convirtió en el epicentro de las actividades religiosas y culturales, donde una importante concurrencia de vecinos y visitantes de distintos puntos del país participa de esta festividad que combina fe, historia e identidad popular.

Las cuadrillas de Kamba Ra’anga recorren las calles con sus características máscaras artesanales y vistosos atuendos, acompañadas por bombos, tambores y cánticos tradicionales. Jóvenes, adultos y niños se suman al ambiente festivo, mientras las danzas ancestrales y las representaciones populares mantienen viva una costumbre transmitida de generación en generación.

Altos vive una noche de fiesta con la tradicional celebración del Kamba
Las cuadrillas de Kamba Ra’anga recorren las calles con sus características máscaras artesanales y vistosos atuendos.

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Homenaje a Quemil Yambay

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al recordado Quemil Yambay, cuya música y legado forman parte del patrimonio cultural paraguayo. Sus canciones fueron interpretadas en medio de aplausos y muestras de afecto por parte del público.

La lluvia no logró apagar el entusiasmo de los presentes, que continúan disfrutando de una celebración que reafirma el valor de las tradiciones y fortalece la identidad cultural de la comunidad alteña.

La programación continuará este lunes 29 y martes 30 de junio, desde las 20:00, con presentaciones de las cuadrillas de Kamba Ra’anga, danzas tradicionales, música y otras expresiones artísticas abiertas a todo público, por lo que los organizadores invitan a quienes no pudieron asistir en la primera noche a sumarse a esta emblemática festividad.