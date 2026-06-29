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29 de junio de 2026 a la - 13:07

Alerta MAFE: buscan a tres adolescentes desaparecidas

Tres mujeres en collages retratadas con cabello oscuro, largo y castaño, todas expresando melancolía y seriedad, sobre fondos neutros.
Fotografías de tres adolescentes difundidas por la Policía Nacional para su localizaciónPolicía Nacional

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y la Policía Nacional informan sobre la desaparición de tres adolescentes en distintas localidades del país. En ese sentido, emiten la alerta MAFE, como parte del protocolo que se sigue una vez denunciada la ausencia de personas.

Por ABC Color

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de tres adolescentes de entre 14 y 17 años, cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas.

Una de las adolescentes desaparecidas es Diana Elizabeth León Ayala, de 17 años, quien fue vista por última vez el 26 de junio en el barrio Costa Guazú, kilómetro 38 de la localidad de Benjamín Aceval. Al momento de su desaparición tenía una campera negra y unos pantalones azules. De acuerdo con la descripción entregada, Diana es de contextura física robusta, estatura alta, cutis blanco, cabello y ojos de colore negro.

Cartel de búsqueda con información detallada sobre Diana Elizabeth León Ayala, con una fotografía y texto claro en fondo blanco.
La imagen muestra un cartel de búsqueda de Diana Elizabeth León Ayala, desaparecida en Benjamin Aceval.

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Otra adolescente denunciada como desaparecida es Lauri Chamorro Barrios, de 14 años, quien fue vista por última vez el 27 de junio en el barrio Chaco’i, de la ciudad de Capitán Bado, Amambay. Al momento de su desaparición tenía puesta una campera negra, jeans azules y calzado blanco. La menor de edad es de contextura física robusta, cutis moreno, estatura mediana y cabello.

Cartel de búsqueda con foto de Lauri Chamorro, con expresión seria, viste campera negra y jeans azules.
La joven Lauri Chamorro Barrios fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez en el barrio Chaco’i.

Otra menor de edad desaparecida, en su caso hace ya más de un mes, es Mariana Luján Sanabria González, también de 14 años. La adolescente fue vista por última vez el pasado 20 de mayo en en el barrio San Lázaro, de J. Augusto Saldívar. Según los datos proporcionados, tenía puesta una campera negra y un buzo turquesa. La misma es de contextura física robusta, cutis moreno, estatura mediana y cabello rojizo.

Cartel de alerta con información sobre Mariana Luján Sanabria González, desaparecida, vestida con campera negra y buzo turquesa.
Mariana Luján Sanabria González, de 14 años, desapareció el 20 de mayo en el Barrio Santo Lázaro de J. Augusto Saldívar.

Ante cualquier información se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En todos los casos se encuentra activada la Alerta MAFE que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.

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