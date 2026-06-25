Frío extremo: ¿qué hacer si se ve a un niño en situación de calle? Minna recuerda protocolo

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) mantiene activo su Operativo Invierno, un protocolo de contingencia ante las bajas temperaturas registradas en el país, con el objetivo de proteger a los menores de edad que se encuentran en situación de calle o vulnerabilidad extrema.

A través de sus canales oficiales, la institución informó que sus equipos de profesionales se encuentran desplegados realizando continuos monitoreos y abordajes en puntos estratégicos de Asunción y el departamento Central.

El operativo incluye la entrega de abrigos, alimentación y el traslado voluntario a los centros de refugio habilitados por la cartera estatal. Estos espacios cuentan con la infraestructura necesaria para brindar cobijo seguro, alimentación balanceada y atención integral durante los días de intenso frío.

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Instan a la ciudadanía a reportar casos

Desde el Minna recuerdan a la ciudadanía que la corresponsabilidad es fundamental para garantizar los derechos de la infancia. En ese sentido, instan a la población a reportar cualquier caso de niños o adolescentes que se encuentren desabrigados o pernoctando en la vía pública.

Las denuncias pueden canalizarse de manera gratuita a través de la Línea 147 Fono Ayuda, o bien comunicándose con el Sistema 911 de la Policía Nacional, a fin de coordinar una respuesta rápida por parte de las brigadas de protección.

Centros de protección habilitados

Encarnación: Albergue - Centro Kuña ha Mitã Kunu’u

San Lorenzo: Centro de Protección Refugio

Ciudad del Este: Centro de Protección Refugio – DRI

San Lorenzo: Centro de Protección Kuarahy Rese

Asunción - Barrio Tacumbú: Albergue de la SEN (espacio exclusivamente para NNA y sus familias)

Centros de derivación inmediata

Asunción: Espacio de Protección Inmediata de la Estación de Buses de Asunción

Asunción: Centro de Atención Integral del Mercado Municipal de Abasto

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