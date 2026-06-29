Anuncian Feria de la Agricultura Familiar en San Lorenzo: esto es lo que podrás encontrar

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de su Dirección de Ferias, dio a conocer el cronograma oficial de actividades comerciales para esta semana. El miércoles 1 de julio en la explanada de la Dirección de Educación Agraria, ubicada en San Lorenzo, se pondrá en marcha la Feria de la Finca Escolar, desde las 7:00 hasta agotar stock.

En la fecha también tendrá lugar la venta especial de carne vacuna, una iniciativa que dieron en llamar “So’o porã en tu barrio” y que ha tenido gran convocatoria desde que se habilitó este año. De acuerdo con la comunicación oficial, estos son los cortes que serán ofertados el miércoles:

Peceto: G. 43.000

Lomo: G. 63.000

Carnaza de segunda: G. 36.000

Puchero congelado: G. 15.000

Colita cuadril: G. 58.000

Bife ancho: G. 57.000

Costilla especial: G. 36.000

Costilla popular: G. 30.000

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Cronograma de ferias permanentes y especiales:

Feria de Orquídeas (San Lorenzo): lunes a viernes de 08:00 a 16:00 en el Centro de Exposición y Venta (Ruta PY02, km 11, frente a la UNA)

Feria de Orquídeas (Caacupé): lunes a viernes de 08:00 a 16:30 y sábados de 07:30 a 11:00 en el Centro de Producción de Orquídeas (Ruta PY02, km 52)

Productos Orgánicos (APRO): lunes a viernes de 08:00 a 17:00 en el km 11 de la Ruta PY02 (San Lorenzo) y en el km 25 de la Ruta PY02 (Itauguá)

Martes 30 de junio: Feria de la Agricultura Familiar en el Paseo 1811, Fernando de la Mora, de 07:00 a 15:00

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