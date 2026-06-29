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29 de junio de 2026 a la - 12:38

Anuncian Feria de la Agricultura Familiar en San Lorenzo: esto es lo que podrás encontrar

Puesto de carne en un entorno urbano, colgado en un toldo con precios visibles. Un grupo de personas asiste al fondo.
Jornada de venta de carne accesible en la feria de la agricultura familiar. (ARCHIVO)

La Dirección de Ferias del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció que este miércoles 1 de julio tendrá lugar una nueva edición de la Feria de la Agricultura Familiar que incluirá ofertas de cortes de carne. En esta nota te contamos qué productos podés encontrar y la lista de precios referenciales anunciados por la institución.

Por ABC Color

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de su Dirección de Ferias, dio a conocer el cronograma oficial de actividades comerciales para esta semana. El miércoles 1 de julio en la explanada de la Dirección de Educación Agraria, ubicada en San Lorenzo, se pondrá en marcha la Feria de la Finca Escolar, desde las 7:00 hasta agotar stock.

En la fecha también tendrá lugar la venta especial de carne vacuna, una iniciativa que dieron en llamar “So’o porã en tu barrio” y que ha tenido gran convocatoria desde que se habilitó este año. De acuerdo con la comunicación oficial, estos son los cortes que serán ofertados el miércoles:

  • Peceto: G. 43.000
  • Lomo: G. 63.000
  • Carnaza de segunda: G. 36.000
  • Puchero congelado: G. 15.000
  • Colita cuadril: G. 58.000
  • Bife ancho: G. 57.000
  • Costilla especial: G. 36.000
  • Costilla popular: G. 30.000

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Ferias de la Agricultura Familiar ofertará productos en varias zonas del país, en esta semana.
Las ferias de la Agricultura Familiar se realizan de forma periódica en distintos puntos establecidos por el MAG (ARCHIVO)

Cronograma de ferias permanentes y especiales:

  • Feria de Orquídeas (San Lorenzo): lunes a viernes de 08:00 a 16:00 en el Centro de Exposición y Venta (Ruta PY02, km 11, frente a la UNA)
  • Feria de Orquídeas (Caacupé): lunes a viernes de 08:00 a 16:30 y sábados de 07:30 a 11:00 en el Centro de Producción de Orquídeas (Ruta PY02, km 52)
  • Productos Orgánicos (APRO): lunes a viernes de 08:00 a 17:00 en el km 11 de la Ruta PY02 (San Lorenzo) y en el km 25 de la Ruta PY02 (Itauguá)
  • Martes 30 de junio: Feria de la Agricultura Familiar en el Paseo 1811, Fernando de la Mora, de 07:00 a 15:00

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