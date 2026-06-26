Así afectaron las heladas a los productores agrícolas

Itapúa, Misiones, Ñeembucú y el sur de Alto Paraná son algunos de los departamentos dentro de la zona sur y este del país que fueron afectados por las bajas temperaturas que generaron heladas y capas de escarcha en los cultivos frutihortícolas.

Algunos de los productores registraron pérdidas, sobre todo en algunos rubros específicos como bananas, trigo, sorgo y otros productos que no son de temporada, por lo que el descenso de temperatura afecta su desarrollo.

Édgar Mayeregger, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del MAG, explicó que para cuantificar el daño a los cultivos todavía deben recibir reportes de los últimos días, incluyendo los de hoy, para evaluar los datos y contar con un informe del impacto real.

“Incluso estábamos un poco preocupados por el tema de la producción de chía, que estaba en cosecha y realmente no tuvo un impacto muy fuerte tampoco, incluso no hubo reportes de daños. La ventaja es que había mucha humedad, entonces eso amortiguó bastante, a pesar de que fueron días fríos”, precisó.

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Alertas de heladas se hicieron con antelación

Destacó que en un trabajo conjunto con la Dirección de Meteorología realizaron las alertas con bastante anticipación, lo que hizo que los productores cuiden sus cultivos a fin de prevenir las pérdidas masivas.

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Explicó que los cultivos que más podrían ser afectados por las heladas son los que están expuestos y los que no son propios de otoño e invierno, como el trigo, el sorgo y algunos abonos verdes.

“Los hortícolas a cielo abierto son los que están más complicados. También banano, todo lo referente a la frutilla, por supuesto que necesita una cuota de frío, pero sabemos que eso es relativo también, dependiendo en qué etapa le afecta. Mandioca, la parte aérea y caña de azúcar que está en crecimiento, no aquellos que están en cosecha”, señaló.

Agregó que el miércoles y jueves fueron los días más fríos, pero como se anuncian lluvias para el fin de semana, estas podrían beneficiar a los cultivos. Indicó que en el caso del maíz, la planta responde a estímulos como el frío, que hace que la misma crezca, ya que, por fisiología, aguarda la lluvia una vez que terminen las temperaturas bajas.

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Sin embargo, si los tejidos mueren, ya no percibe el cambio de temperatura, deja de responder a los estímulos y es cuando genera pérdidas, por lo que aguarda a ver cómo responde a la lluvia el maíz safi, es decir, de zafriña o segunda cosecha, para determinar si hubo o no daño.

Nueva ola de frío

La Dirección de Meteorología anunció que, tras la lluvia del fin de semana, ingresaría nuevamente un frente frío que prevalecería durante dos semanas.

Ante esto, Mayeregger dijo que como tenemos humedad y viento hay cierta garantía de que no sea tan fuerte el impacto en el cultivo e incluso aseguró que, al haber nubosidad, esta ayuda a que no sea tan intensa la helada. No descartó que los cultivos que no reciban la protección adecuada sean afectados.

Sobre las impactantes imágenes de las zonas de San Alberto e Itakyry, ambas de Alto Paraná, en las que se ve cómo la helada se asentó sobre los pastizales al costado de la ruta, dijo que eso evidencia la existencia de humedad, pero en caso de que salga el sol, generaría un efecto lupa que quemaría la parte aérea, no así la raíz, por lo que podría volver a crecer tras la lluvia.

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“Empeora porque al salir el sol la radiación llega, concentra esa radiación solar y quema la planta. La parte aérea fundamentalmente. En San Pedro hay un detalle importante: la zona de Guajayví, donde se produce piña y banana, tiene un microclima muy especial. Entonces ahí en todo el país quizás no haya heladas, pero ahí seguro la pega. Entonces es increíble cómo la naturaleza tiene ese tipo de comportamiento”, detalló.

Animales deben estar en galpones o lugares altos

Recordó que también los animales deben ser protegidos bajo galpones o refugios y, en caso de que no lo tengan, disponer de lugares altos donde puedan pastar, hacer círculos e intercambiar calor entre sí, a fin de protegerse. Evitar sobre todo que los animales estén en zonas bajas e inundables.

“Hace unos años murieron casi 20 o 30 animales en la zona sur debido a hipotermia, porque ahí son zonas bajas y son inundables, y lógicamente darle una buena alimentación y que el animal esté sano. Y si se tiene galpones y todas esas cosas, por supuesto, hay que tratar de incorporarlo dentro de eso. Pero a campo básicamente es alimentarlo en lugares altos y no en zonas bajas e inundables”, insistió.

Sobre los cítricos, que están en temporada, destacó cómo en Asunción, ciudad de naranjos y sus flores, se ven los árboles con muchas frutas maduras y comentó que los mismos necesitan del frío para que sean más dulces, pero en este caso, al recibir un frío intenso, podría disminuir su calidad, por lo que en caso de cosecharlos se podrían usar para producción industrial.