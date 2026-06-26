Coronel Bogado: la raíz más grande premiada en la Fiesta de la Mandioca pesó más de 13 kilos

Este viernes 26 de junio se desarrolló la segunda edición de la Fiesta de la Mandioca en la comunidad San Roque Antequera, de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, en la finca de Ramón Vallejos. La raíz más grande de la cosecha correspondió al productor Sergio Penayo, con un peso de 13,450 kg.

La celebración fue organizada por el Comité de Productores de San Roque Antequera y la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El evento abrió al público desde las 8:00 con una feria gastronómica que tuvo como protagonista a los alimentos derivados de la mandioca. Entre los productos más destacados, los visitantes señalaron el queso, pan, lomito, hamburguesa, mbeju de colores, helado, budín y pizza, entre otras preparaciones elaboradas a base del tubérculo.

La productora Agustina Cardozo explicó que este año la producción alcanzó el “100 %”. Señaló que el año pasado los cultivos sufrieron debido a la sequía y al ataque de plagas, pero que las mejores condiciones climáticas permitieron mejorar la calidad de la cosecha.

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Organizados en comité

El comité de productores reúne a 40 agricultores, quienes cuentan con aproximadamente 60 hectáreas de cultivos de mandioca. En promedio, cada productor cultiva entre 5 y 9 hectáreas, según detalló Agustina Cardozo.

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El rendimiento promedio se encuentra entre 30.000 y 35.000 kg por hectárea, según explicó el director regional de la DEAg, ingeniero Diosnel Bareiro. Este resultado representa un incremento respecto al promedio anterior, que era de unos 20.000 kg por hectárea.

El referente regional del MAG indicó que la producción alcanzaría las 1.000 toneladas, destinadas a mercados de Itapúa, Misiones y Ñeembucú.

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La mandioca

La mandioca, también conocida como yuca, es una raíz tuberosa comestible originaria de América del Sur. Es un alimento rico en carbohidratos, de gran versatilidad culinaria y ampliamente consumido por su aporte energético y bajo costo.

Su alto contenido de almidón la convierte en una importante fuente de energía. Es apta para dietas sin gluten, aunque presenta bajo contenido de proteínas y fibra. Puede consumirse hervida, frita, al horno o procesada para la elaboración de harinas y almidones.