Así palpitarán el duelo con la Albirroja los alemanes en Paraguay

Ante el encuentro de la Albirroja con el equipo alemán, este lunes en Boston, por el Mundial, la colectividad alemana residente en Paraguay se prepara para vivir una jornada cargada de emociones encontradas. El Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA) - Goethe-Zentrum anunció la organización de la proyección del partido para todo el público en su sede de Asunción. De esta manera, busca fusionar la pasión del fútbol con la integración cultural.

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En comunicación con ABC Color, Simone Herdrich, directora del ICPA, describió el particular ambiente que se respira entre sus compatriotas de cara al partido del lunes. Afirmó que la sensación generalizada es la de tener el “corazón dividido”.

“Muchos alemanes que viven acá ya tienen una relación muy profunda con Paraguay. Cuando pusimos el anuncio del partido en el chat de los profesores y colegas, todos se quedaron pensando con quién ir. Es muy fuerte, estamos realmente divididos en dos almas. Mi propio hijo vino a Paraguay a los 3 años y es más paraguayo que los paraguayos, pero hoy está en Alemania. El corazón está ahí en el medio”, confesó Herdrich entre risas y nostalgia.

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Pese a la inevitable rivalidad deportiva, la comunidad decidió que la mejor manera de afrontar el duelo es festejar juntos.

De hecho, en la colectividad ya circulan simpáticos memes que grafican el choque cultural, como el divertido duelo entre la chipa y el bretzel. “Igual el mejor va a ganar y cada uno se va a alegrar por el gusto del otro”, añadió la directora.

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Cerveza, chorizos y cultura abierta en Asunción

El ICPA ya cuenta con experiencia proyectando los partidos de fases previas del Mundial, donde aprovecharon para ofrecer platos típicos de los rivales de turno de Alemania, como Curazao o Costa de Marfil. Para este lunes, adelantaron que la propuesta gastronómica jugará de local para los teutones.

Las puertas de la institución se abrirán a las 17:00, media hora antes del pitazo inicial, en su local ubicado sobre Juan de Salazar 310 casi avenida Artigas, en Asunción.

Acceso: Totalmente libre y gratuito.

Menú: Habrá venta de cervezas frías y los tradicionales chorizos alemanes.

Logística: Se instalará una pantalla gigante para el disfrute de las familias y estudiantes.

Una migración que no para de crecer

Herdrich recordó que la presencia alemana en Paraguay es muy diversa y de larga data, dividida en varias olas migratorias históricas que comenzaron en San Bernardino hace casi dos siglos, continuaron en la zona de Independencia (Guairá) en las décadas de 1930 y 1940, y se mantienen muy vivas en el sur del país, en localidades como Hohenau y Colonias Unidas.

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De acuerdo con las estimaciones, la inmigración alemana se triplicó en los últimos años en el interior del país, pasando de un promedio histórico de 500 inmigrantes anuales a unos 1.500 registros por año recientemente, lo que convierte al alemán en uno de los idiomas extranjeros más hablados en territorio nacional.

Finalmente, la directora aclaró que el ICPA funciona como una ONG paraguaya independiente de la Embajada, y que su rol principal es certificar de forma internacional el manejo del idioma alemán mediante un convenio con el Goethe-Institut, además de articular ciclos de cine europeo y conciertos de ópera para enriquecer la agenda cultural local.