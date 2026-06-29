Con el corazón dividido: familias paraguayo-alemanas de Guairá vivirán un duelo especial en el Mundial

El choque entre Paraguay y Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 no solo genera expectativa entre los aficionados al fútbol, sino que se vive de una manera única en el distrito de Independencia.

La localidad, fundada por inmigrantes alemanes hace más de un siglo, conserva una fuerte influencia de dicha cultura, por lo que cada presentación de la selección teutona despierta un entusiasmo especial entre sus habitantes. Sin embargo, esta vez el rival será la Albirroja, país donde nacieron varias generaciones de descendientes de aquellos pioneros, lo que convierte al partido en un duelo muy particular para muchas familias.

Uno de esos casos es el de Edmund Carlos Klumpp, paraguayo descendiente de alemanes, quien junto a su esposa María Mercedes Díaz y sus hijos, Carlos Iván y Ana Jazmín, seguirá atentamente el encuentro previsto para la tarde de este lunes. Para la ocasión, la familia incluso preparó camisetas especiales que combinan los colores y escudos de ambas escuadras, reflejando el doble sentimiento que representa este compromiso mundialista.

Klumpp comentó que cada vez que juega Alemania siente una emoción especial debido a sus raíces, aunque reconoció que el fanatismo termina inclinándose hacia Paraguay por haber nacido y vivido siempre en esta tierra.

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“Somos paraguayos, pero también llevamos sangre alemana”, expresó al explicar que el partido será vivido con intensidad, aunque cualquiera sea el resultado, en su hogar habrá motivos para celebrar.

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El poblador de Independencia también relató que compartirá la jornada con otros descendientes de inmigrantes germanos radicados en la zona, muchos de ellos casados con paraguayas y con hijos nacidos en el país. Incluso comentó que varios ciudadanos alemanes que llegaron recientemente a Paraguay durante la pandemia terminaron adoptando a la Albirroja como su selección favorita y también esperan un triunfo del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Klumpp agregó que la expectativa trasciende las fronteras, ya que varios de sus familiares, nacidos en Paraguay pero actualmente residentes en Alemania, seguirán atentamente el encuentro y alentarán a ambas selecciones. Según comentó, al igual que ellos, viven el partido con el corazón dividido entre la nación donde nacieron y la patria de sus ancestros.