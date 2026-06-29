Concepción: Faltan insumos y algunos medicamentos en Hospital Día Oncológico

Raquel Benítez comentó que su hermana padece de cáncer y ella es la encargada de acompañarla cada 21 días hasta el Hospital Día Oncológico donde recibe el tratamiento.
Explicó que hace tres meses no le proveen las pastillas que debe consumir todos los días hasta que le realicen una nueva sesión de quimioterapia.
“El medicamento es caro en nuestro país, cuesta 5 millones y medio de guaraníes. Nosotros conseguimos más barato en Clorinda- Argentina-, es todo un tema también poder comprar”, sostuvo la mujer.
Agregó que actualmente el centro asistencial no cuenta con jeringas y el medicamento denominado Omeprazol, que son esenciales para una persona que recibe tratamiento oncológico, sostuvo Raquel Benítez.
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En tanto, Ramona Ramírez, acompaña a una familiar que recibe inmunoterapia. Comentó que cada tres semanas la paciente llega hasta Concepción desde la ciudad de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.
Dijo que este lunes tuvo que comprar un medicamento denominado Sertal- antiespasmódico y analgésico-, además no existe en el hospital jeringa y filtro utilizado para el tratamiento que precisa la paciente a quien acompaña.
Aseguró que cada vez que se realiza la inmunoterapia, la paciente gasta aproximadamente G. 200.000 solo en los insumos.