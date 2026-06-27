Hospital Acosta Ñu: en menos de 15 días otro paciente cardiaco fallece por la falta de insumos

Esta mañana se confirmó el fallecimiento de una niña de 13 años, paciente del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, que estaba en la lista de prioridad para recibir un trasplante de corazón. La niña debía ser conectada este miércoles al Berlin Heart -un corazón artificial- para continuar a la espera de un ángel donante.

Sin embargo, la paciente falleció porque ya no pudo esperar a ser conectada al corazón artificial. Su deceso se dio porque los médicos no contaban con los recursos necesarios, específicamente insumos para proceder a realizar la cirugía de implante del Berlin Heart.

Semanas atrás, hace aproximadamente 15 días, un paciente pediátrico de apenas 14 años falleció. El niño debía ser operado de urgencia, pero la programación de la cirugía que no llegó a tiempo, por la misma situación: la falta de insumos.

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Fuentes cercanas confirmaron el deceso de la paciente, y dijo: “Era un caso muy grave, era una niña que tenía una enfermedad inmunológica con una disfunción ventricular”, sin dar muchos detalles del caso.

Los familiares de otros pacientes afectados pidieron una solución definitiva a la carencia que hay en los hospitales, principalmente por la falta de insumos en el área de cardiología.

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Comentaron que para cada operación deben comprar absolutamente todos los insumos y medicamentos, como fue el caso de la paciente que falleció esta madrugada.

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El hecho también fue denunciado por la vicepresidenta de la Fundación CECI (Centro Especializado de Cardiología Infantil), Karen Leguizamón, quien manifestó que actualmente están a la espera de un desembolso de G. 200.000 millones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la compra de insumos.

Explicó que actualmente esperan el desembolso del MEF para seguir financiando los gastos de las operaciones de unos 200 niños que necesitan de cirugía cardíaca.

“Nos ponen muchas trabas, nos piden más y más documentos, y cuando logramos conseguir todos los papeles no nos asignan un usuario para cargar los documentos que requieren donde ellos exigen que se cargue”, expresó.

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“Nosotros tenemos un presupuesto limitado de apenas G. 10 millones de manera mensual, que se acaba cuando hay casos graves. Estábamos haciendo rifas porque ya no contamos con presupuesto. La fundación CECI ayuda a los pacientes en compra de insumos, medicamentos, queremos dar más, pero no damos abasto. Desafortunadamente el Ministerio provee, pero”, refirió Karen Leguizamón.

Esta es la lista de insumos que habitualmente compra la fundación:

Heparina sódica FCO ampollas: 20 unidades

Dexmedetomidina ampollas: 50 unidades

Furosemida ampollas: 50 unidades

Catéter para vía periférica N.º 20: 100 unidades

Catéter para vía periférica N.º 22: 100 unidades

Catéter para vía periférica N.º 24: 100 unidades

Catéter para vía periférica N.º 14: 10 unidades

Omeprazol ampolla: 20 unidades

Novosporina crema: 12 unidades

Cartucho analizador de gas (EPOC): 100 unidades

Paracetamol EV frasco: 30 unidades

Cloruro de sodio ampollas: 100 unidades

Cloruro de calcio ampollas: 30 unidades

Sulfato de protamina ampollas: 50 unidades

Ácido tranexámico 1 g ampollas: 30 unidades

Aquabac solución: 12 unidades

Manta térmica pediátrica: 15 unidades

Manta térmica adulto: 15 unidades

Domo de presión arterial invasiva: 10 unidades

Nitroprusiato 50 mg: 10 unidades

Vancomicina 1 g: 10 unidades

Electrodo de monitorización marca 3M: 100 unidades

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Cuatro niños esperan un trasplante

Actualmente cuatro pacientes pediátricos del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu dependen de la donación de un corazón para ser trasplantados. Se trata de niños de 3, 9, 10 y 17 años, quienes son monitoreados de forma permanente por especialistas del Departamento de Cardiología del Hospital Pediátrico.