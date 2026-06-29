Corina Falcón pide respaldo institucional para la gestión del titular del IPS

Corina Falcón sostuvo que el nuevo titular del IPS, quien asumió hace dos meses el cargo de presidente, Isaías Fretes, viene dando a conocer las condiciones en que encontró la institución, incluyendo la revisión de inmuebles, disponibilidad de recursos y el nivel de endeudamiento existente.

No obstante, advirtió que la magnitud de la problemática ha generado cansancio e impaciencia entre los asegurados.

“Yo tengo confianza en la actual administración del IPS, porque se está mostrando con transparencia el diagnóstico de la situación en la que se encuentran las distintas sedes hospitalarias y sanitarias del país”, indicó.

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También señaló la existencia de presuntos hechos de corrupción interna y falta de sanciones dentro del sistema, cuestionando la inacción de instancias judiciales y la necesidad de un acompañamiento más firme por parte del Poder Judicial y Legislativo para evitar que los esfuerzos de reordenamiento queden sin resultados concretos.

Asimismo, señaló que el parque automotor del IPS es un ejemplo claro de la corrupción existente dentro de la institución, mencionando que de aproximadamente 160 vehículos solo unos pocos estarían en funcionamiento, situación que atribuyó al deterioro, la falta de mantenimiento y el desmantelamiento de unidades.

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Finalmente, llamó a las autoridades nacionales a brindar respaldo al proceso de reorganización institucional, con acompañamiento legislativo y judicial, a la vez que exigió medidas concretas y sanciones a los responsables de presuntas irregularidades.

Advirtió que, sin justicia ni control efectivo, los trabajadores y asegurados continuarán siendo los principales afectados por la crisis del sistema.

“Yo hago un llamado a las autoridades nacionales para que brinden respaldo real al proceso de reorganización del IPS, con acompañamiento legislativo y judicial, y que se adopten medidas concretas con sanciones a los responsables, porque sin justicia ni control efectivo los asegurados seguirán siendo los más afectados”, concluyó Falcón.