Feriado nacional: Corte suspende actividades, pero mantiene juicios orales y remates judiciales

El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió adherirse al feriado nacional decretado por el Poder Ejecutivo para este martes 30 de junio de 2026, tras la histórica clasificación de la selección paraguaya a los octavos de final del Mundial. La medida implica la suspensión de las actividades jurisdiccionales, registrales y administrativas en todas las circunscripciones judiciales del país.

La decisión acompaña el decreto presidencial emitido luego del triunfo de la Albirroja sobre Alemania en la definición por penales, resultado que desató una jornada de celebración nacional y motivó la declaración de feriado.

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Qué actividades sí se realizarán

Pese a la suspensión general de actividades, la resolución establece excepciones para evitar afectar procesos judiciales ya programados.

En ese sentido, se autorizó la realización de los remates judiciales fijados previamente para este martes. Además, se dispuso que los actuarios y rematadores judiciales deberán presentarse en sus lugares de trabajo para cumplir con esos actos procesales.

Asimismo, la Corte mantendrá los juicios orales y públicos en materia penal, tanto aquellos que ya se encuentran en desarrollo como los que debían iniciarse durante la jornada. Para ello, los presidentes de los Tribunales de Sentencia deberán garantizar la presencia del personal indispensable para el normal desarrollo de las audiencias.

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Plazos judiciales pasan al miércoles

La resolución también recuerda a los magistrados la facultad prevista en el artículo 196 del Código de Organización Judicial, que les permite habilitar días feriados y horas inhábiles cuando las circunstancias lo requieran para asegurar la continuidad del servicio de justicia.

En cuanto a los plazos procesales y registrales, la Corte dispuso que todos aquellos cuyo vencimiento estaba previsto para el martes 30 de junio fenecerán el miércoles 1 de julio de 2026.