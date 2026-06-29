IPS tiene solo 63 ambulancias para más de 2.000.000 de asegurados

Camips es el centro que administra las ambulancias dependientes del IPS, que en total posee 63 vehículos para más de 2.000.000 de asegurados.

Se cuenta con una estación central en Asunción, que distribuye 13 ambulancias para la capital y el departamento Central, y 11 subestaciones encargadas de coordinar las 50 ambulancias restantes en el interior del país.

Según informó el director de Camips, Andrés Delmás, de las 63 ambulancias, 25 ingresaron al taller el jueves para su mantenimiento y algunas que quedaron descompuestas por el uso.

“De esas, hoy en día levantamos un número importante y tenemos operativas ya un número mayor al 50%. Asunción dispone una flota de 13 ambulancias antiguas. Tengo que decir la verdad: es una flota un poco ya antigua y operativamente hoy tenemos siete en funcionamiento”, precisó Delmás.

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Priorizan traslados por falta de ambulancias

Insistió en que el trabajo que realiza la central de ambulancias en Asunción e interior es muy grande, ya que la flota es pequeña y no la adecuada, pero aseguró que cubren la totalidad de las asistencias para traslado de emergencias y urgencias requeridas como pueden.

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Recordó que la última adquisición de ambulancias por parte de la previsional fue en junio del 2022, cuando se adquirieron 30 ambulancias nuevas, de las que actualmente 28 están operativas. Las dos que están fuera de servicio tuvieron accidentes de importancia, por lo que prácticamente están en desuso.

“Para la urgencia y emergencia, sí, cubrimos la totalidad en Asunción, Gran Asunción e interior, pero lo que no podemos cubrir hoy en día son los pacientes que nosotros le llamamos asistencia social: pacientes dializados y pacientes que son encamados totales y en rehabilitación, pacientes con derrame cerebral. Esos son pacientes que hoy en día no podemos cubrir porque dejaríamos de hacer la urgencia de emergencia que es nuestra esencia de ser”, puntualizó.

Agregó que por día la cantidad de viajes que les son requeridos totalizan entre 80 y 100 a la base central, los cuales realizan casi en su totalidad con la flota pequeña que tienen en Asunción.