Nuevos canales de agendamiento en el Hospital de Trauma

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) dieron a conocer cuáles son los nuevos canales para agendamiento de pacientes en el Hospital de Trauma.

Estos canales fueron recientemente habilitados para agilizar los agendamientos de pacientes.

Los turnos son para la atención en Traumatología Adultos, por lo que pueden agendarse pacientes de 15 años en adelante.

Indican que se gestionarán exclusivamente por teléfono de lunes a viernes, de 07:00 a 12:00.

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Nueva modalidad de agendamiento en el Hospital de Trauma

Los nuevos canales de agendamiento son los siguientes contactos a los que se pueden llamar:

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(021) 204800 (interno 2132)

(0962) 320 454

(0974) 531 457

(0976) 630 993

Aclaran que para Traumatología Infantil, que atiende a pacientes de hasta 14 años, los turnos se seguirán otorgando de manera presencial, en la ventanilla de admisión de la planta baja del hospital, la cual está habilitada las 24 horas.