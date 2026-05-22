Hospital de Trauma fortalece área de rehabilitación con tecnología y atención especializada

En un esfuerzo por brindar una atención integral a los pacientes que requieren recuperación física, el Hospital de Trauma puso a disposición de la ciudadanía una amplia cartera de servicios en su área de rehabilitación médica.

Estas prestaciones, actualizadas a mayo de 2026, combinan tecnología de vanguardia y terapias físicas para optimizar la recuperación de pacientes con diversas dolencias y lesiones.

El hospital cuenta con un equipamiento completo para tratar distintas patologías, destacándose por su enfoque tanto en el alivio del dolor como en la recuperación funcional.

Entre las terapias ofrecidas se encuentran:

Tecnología avanzada: Magnetoterapia para reparación ósea, ondas de choque (especializadas en calcificaciones y dolores crónicos), así como TENS, láser, ultrasonido e infrarrojo para la regeneración de tejidos y relajación muscular.

Enfoque motor y físico: Electroestimulación (ondas rusas y australianas) para fortalecimiento muscular, fisioterapia motora con reeducación de la marcha, y mecanoterapia mediante el uso de poleas y bicicletas estáticas. También se incluye el entrenamiento en propiocepción para mejorar el equilibrio.

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Especialidades y proceso de agendamiento

El centro hospitalario cubre diversas áreas de especialización, incluyendo la rehabilitación traumatológica (general y pediátrica), respiratoria, de columna, de mano (con énfasis en reinserción ocupacional), de hombro y neurológica, con foco en lesiones periféricas.

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Para acceder a estos tratamientos, el paciente debe presentar una orden médica original de cualquier centro de salud dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

El agendamiento se realiza de forma presencial de lunes a viernes, de 07:00 a 17:00, en la planta baja del servicio de Rehabilitación Médica del hospital. Cabe destacar que este trámite puede ser gestionado por un familiar.

Asimismo, se informa que el agendamiento por admisión es exclusivo para fisiatría, con horarios de atención los lunes de 08:00 a 12:00 y los miércoles de 08:00 a 16:00.