Piden recapado de peligroso tramo que une Unión con Santaní

El pedido de mejoramiento del asfaltado de 14 kilómetros que conecta Unión con San Estanislao, en el departamento de San Pedro, se viene reiterando desde hace más de 10 años por parte de los unionenses y de poblaciones aledañas, cuyos habitantes utilizan el trayecto como su principal vía de comunicación terrestre, ya sea para llegar al municipio o viceversa.

Según los afectados, transitar por este camino constituye un peligro de muerte para los conductores de todo tipo de vehículos, atendiendo a que está lleno de profundos baches que incluso ya ocasionaron numerosos accidentes de tránsito, algunos de ellos con derivación fatal.

Aparte de las malas condiciones del camino, existen denuncias de hechos de asaltos a camioneros en el trayecto, principalmente a los transportadores de mercaderías que trabajan con comerciantes de la zona. Esto provocó que muchos choferes hayan dejado de ingresar a la ciudad de Unión.

Un distribuidor de productos comestibles mencionó que últimamente varios de sus colegas camioneros ya no quieren arriesgarse a realizar la entrega de las mercaderías en el centro de la ciudad y sus alrededores. En primer lugar por el mal estado de la ruta y segundo para evitar ser víctimas de los ladrones.

Problema de larga data

El intendente de Unión, Mauro González (ANR), indicó que la situación del deteriorado tramo es un inconveniente de larga data. Agregó que a pesar de los numerosos reclamos presentados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desde hace más de una década no hubo solución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Arreglos “sin garantía de calidad”

El intendente González aseguró que todas las reparaciones realizadas por el MOPC fueron “parches” que no tienen ninguna garantía para esta ruta que registra mucha circulación de camiones de gran porte, por lo que se necesita un trabajo de calidad para que pueda ser útil a la ciudadanía.

Intentamos hablar con el jefe de la sección de Caminos Vecinales del MOPC, el ingeniero Guido Benítez, pero su celular estaba apagado. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al tema.