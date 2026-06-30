Así festejaron frente a la escultura de la Virgen de Caacupé el histórico triunfo de Paraguay

Jóvenes, niños y adultos, muchos de ellos vestidos con la camiseta de la selección paraguaya y portando banderas nacionales, rodearon la plaza entre cánticos, aplausos y bocinazos. El ambiente estuvo marcado por la emoción de los aficionados, que celebraron unidos un resultado que quedará en la memoria del fútbol paraguayo.

Frente a la escultura de la Virgen de Caacupé, varios hinchas elevaron oraciones y expresaron palabras de agradecimiento por el triunfo obtenido por la selección. Otros aprovecharon para tomarse fotografías y registrar en videos el ambiente festivo.

La celebración se extendió por varias cuadras del microcentro de la ciudad. Familias completas salieron de sus hogares para sumarse al festejo, mientras los vehículos recorrían las calles haciendo sonar sus bocinas y los ocupantes saludaban con banderas paraguayas desde las ventanillas.

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Entusiasmo en todo el país

El entusiasmo no solo se vivió en Caacupé. En distintas ciudades del país como Atyrá, Tobatí, Arroyos y Esteros y del extranjero también se registraron multitudinarios festejos.

Las redes sociales se inundaron de imágenes y videos de paraguayos celebrando la histórica victoria, resaltando la entrega, el sacrificio y la garra de un plantel que volvió a emocionar a toda una nación.

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La jornada quedará como una de esas noches especiales para los aficionados, que encontraron en la plaza Teniente Fariña un punto de encuentro para compartir la felicidad por un triunfo que alimenta la ilusión de todo el pueblo paraguayo.

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